Головой об асфальт: в Днепропетровской области мать избила двухлетнего сына (фото)

Жительница Каменского в Днепропетровской области избила своего малолетнего сына. Девушка, проходившая мимо, помешала матери и вызвала полицию.

Реклама

Об этом рассказала сама свидетельница Екатерина Миршавка в Facebook.

Екатерина рассказала, что это произошло в то время, как мать с тремя маленькими детьми переходила дорогу. Женщина ударила двухлетнего мальчика головой об асфальт. После того как упавший малыш стал кричать и плакать, она продолжила его с силой трясти.

"Я подбежала и выхватила малыша из ее рук. Она начала его забирать и меня толкать, но я с силой его забрала. Малыш вцепился в меня и ничего не смог сказать. Я спрашивала, болит ли у него что-то – он просто молчал. Когда я его поставила на землю и начала осматривать, увидела счесанные щечку, локотки и коленки там, где не было одежды", – написала она.

Реклама

Очевидица вызвала на место правоохранителей. Копы уточнили, что говорили с женщиной по этому поводу уже не раз.

Напомним, недавно мы писали, что в Житомирской области мать жестоко избила годовалую дочь. Девочку с телесными повреждениями госпитализировали.

Также в Житомирской области пьяная мать из Бердичева избила своего малыша за то, что он громко плакал в коляске во время прогулки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама