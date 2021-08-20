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Гопак в небе, фестивали и новые рекорды. Как пройдет День Независимости в Днепре

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 августа, 06:50
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Праздновать годовщину независимости начнут еще 21 августа, однако большинство мероприятий запланировали на 23-24 августа
Как днепряне будут праздновать День Независимости. Фото: коллаж "Сегодня"
Как днепряне будут праздновать День Независимости. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине продолжается подготовка к масштабному празднованию 30-летию независимости. В Днепре в рамках торжеств впервые в истории парашютисты станцуют "небесный гопак", пройдут разные шоу, акции и фестивали.

21 августа

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На аэродроме села Майское в Днепропетровской области ансамбль "Выкрутасы" станцует гопак. К ним, но уже в небе присоединятся 14 профессиональных парашютистов. Они прямо в прыжке исполнят украинский национальный танец, а также выстроятся в фигуры в виде цифры 30 и сердца. Это будет своеобразное признание в любви Украине. Кроме того, с собой у них будет огромный национальный флаг. После выступления парашютистов запланировано дымовое шоу с самолетами.

Также 21 августа пройдет воздушный фестиваль "Свободное небо". В программе:

  • фестиваль уличной еды;
  • соревнования по пилотажу на реактивных и турбовинтовых самолетах;
  • концерт (Руслана и NAVI).

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А на взлетно-посадочной площадке "Каменка" пройдет всеукраинский фестиваль по воздухоплаванию "Dnipro Open Sky-2021".

23-24 августа

  • 23-24 августа на площади Героев Майдана пройдет шоу "УКРАИНА.DNIPRO.30".
  • 24 августа пройдет праздничная акция "Я желаю тебе, Украина..." в районах города.
  • 23 и 24 августа пройдет финал Восточного этапа Чемпионата Украины по автозвуку и тюнингу EMMA Ukrain;
  • 23 августа – установление патриотического авто-рекорда из Украины (одновременное включение гимна Украины на автомобилях участников Чемпионата).
  • 24 августа – установление рекорда по приготовлению аутентичного блюда "Пшинка-затирка" (данное блюдо претендует на статус нематериального наследия ЮНЕСКО).
  • 24 августа фестиваль "BE HEALTHY. Здоровый ты – здоровый город" в сквере Прибрежный. Символ фестиваля: рекорд Украины "длинный флаг Украины с суши по-украински" – 15 метров. Более 5000 суши смогут продегустировать гости мероприятия.

Как будут праздновать в Киеве?

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Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие Независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Кроме того, к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.

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