Готовый бизнес в Днепре: в интернете продают цеха, магазины и участки земли

Цена за готовый бизнес стартует от 20 тысяч гривен

Среди предложений в сети есть и земельные участки. Фото: OLX.ua

Предприимчивые жители Днепра все чаще покупают готовый бизнес, предпочитая получить доходное дело без особых стараний и изучения ниши. Потому онлайн-доски объявлений буквально пестрят предложениями по продаже торговых павильонов, кафетериев, земельных участков и даже аккаунтов в социальных сетях.

Цена за готовый бизнес стартует от 20 000 грн. Корреспондент "Сегодня" выяснил, во что днепрянам предлагают инвестировать деньги и как не попасть на крючок мошенников.

Стремительное развитие интернета существенно упростило поиск выгодных предложений. Теперь, если вы накопили определенную сумму денег и желаете выгодно вложить сбережения, достаточно зайти во всемирную сеть, где можно отыскать десятки сообщений о купле-продаже прибыльного бизнеса.

Так, на одном из популярных ресурсов мы нашли торговую точку, в которой продают болгарскую парфюмерию – она находится в одном из городских торговых центров. За готовый бизнес владельцы просят 37 500 грн.

"Продаем, потому что параллельно занимаемся свадебными аксессуарами. Тянуть два дела сложно. В среднем в день покупают парфюмерию до семи человек. Если заниматься системно, то касса в день составляет примерно 1000 грн. Островок размером в четыре "квадрата". На аренду уходит около 4000 грн. Продажи в месяц приносят где-то 15 000 грн чистыми", — рассказал корреспонденту "Сегодня" днепрянин Евгений.

А вот в Кривом Роге предприниматель продает цех по производству топливных пеллет. Отдать его владелец готов за 503 тысячи грн. По словам продавца, в стоимость входят рабочее и отлаженное оборудование, база клиентов и персонал.

"Помещение цеха находится в аренде. 500 метров охраняемой территории, оборудованной видеонаблюдением, а также самой производственной площадкой. Есть удобный подъезд для фур и прочего технологического транспорта", — говорится в объявлении.

В Новомосковском районе на продажу выставили земельный участок на 31 гектар, засаженный яблонями. Стоит такое хозяйство более 4 млн грн.

"Сад находится в поселке Спасское. На территории есть небольшой домик, 90-кубовая бочка со скважиной, капельное орошение, забор. Это бизнес моего отца. В связи с возрастом заниматься им стало сложно. Плюс нужны деньги на постройку склада. С реальными покупателями возможен торг", — говорит автор объявления Антон.

АУДИТ И ОЦЕНКА ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

По словам экспертов, на досках объявлений можно встретить мошенников, которые жаждут легкой наживы. Чтобы обезопасить себя и не попасть на удочку аферистов, перед покупкой бизнеса его следует тщательно проверять.

"Есть компании, которые занимаются продажей готового прибыльного дела и знают об этом все. Если это серьезная компания, то в штате есть аудиторы, юристы и бухгалтеры. Они же и проверяют тот бизнес, который человек собирается купить. Тогда можно не переживать, что прогадаешь с выбором направления для инвестиций", — поясняет "Сегодня" частный предприниматель Игорь.

Кроме того, бизнесмен советует перед совершением сделки запросить бухгалтерский отчет, чтобы выяснить, есть ли у компании долги перед налоговой. Также нужно проверить права собственности.

"Если это, например, ресторанный бизнес, необходимо попросить также договор и документы на сотрудничество со всеми поставщиками. В пакете всех документов также должен быть отчет оценщика о стоимости данного готового дела", — предупредил бизнесмен.

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