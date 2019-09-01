Громада мечты: украинское село привлекает туристов со всей страны

Место для удачных экспериментов. Село Булаховка в Днепропетровской области существенно изменилось за несколько лет и уже привлекает туристов со всей страны. Сюда приезжают, чтобы посмотреть, как местные собственноручно превращают родное село в громаду мечты.

От серых стен сельской школы следа не осталось. Яркие краски до неузнаваемости изменили внешний вид здания.

Роспись фасада продолжается третий год. К творческой работе присоединились ученики и их родители. Используют специальные долговечные материалы.

"Все вместе сделали очень полезное дело. Творить добро – это прекрасно и совсем просто. Главное начать", – делится Наталья Масловская, директор булаховский школы.

Рядом с разноцветной школой местные жители обустроили центр отдыха. Раньше здесь был пустырь, а теперь – три развлекательные зоны: игровая, спортивная и территория зеленого туризма.

"Все сделано своими руками из экологически чистого дерева, где мы проводим мастер-классы, берем материал – то, что у нас выросло ничего мы не покупаем", – продолжает директор.

Село Булаховка хорошеет из года в год, говорят местные жители. Они особенно гордятся, что сами инициировали такие изменения, став участниками конкурса проектов компании ДТЭК "Громада своими руками".

"Я очень благодарна этому конкурсу и особенно энергетической компании ДТЭК за то, что вселила в нас веру, что мы можем все", – говорит Масловская.

ДТЭК восемь лет финансирует проекты, предложенные местными жителями. Компания инвестировала в "Громаду своими руками" уже 70 миллионов гривен.

"Социальный проект компании ДТЭК "Громада своими руками" направлен на развитие территорий, где работают предприятия компании. Этот проект учит людей, как можно улучшить жизнь, начиная со своего подъезда, со своего двора, со своей улицы. И нам отрадно, что около 60-ти тысяч жителей уже присоединились к нашей программе и количество заявок вырастает каждый год", – отмечает Татьяна Оверина, директор по региональной политике ДТЭК Энерго.

В Булаховке, кроме местной школы, восстановили исторический памятник села – колодец, которому более трехсот лет.

Теперь все жители и гости Булаховки могут бесплатно попробовать воду, которая по вкусу не хуже брендовых минеральных.

Сюда приезжают сотни туристов полюбоваться уникальной природой.

"Благодаря финансированию энергетической компании ДТЭК, мы видим улыбки наших детей, мы видим благодарные глаза своих односельчан", – говорит директор школы.

При поддержке ДТЭК в Булаховке реализовали три проекта по благоустройству, которые на десятилетия украсят село. А всего же в Украине восстановлено две тысячи объектов.

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