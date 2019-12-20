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Густой дым и взрывы: появились фото и видео масштабного пожара в Днепре

20 декабря, 11:11

В центре города горел склад

В Днепре на улице Николая Руденко, что в центре города, горел склад. Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС в Днепропетровской области.

Как рассказали спасатели, сообщение о пожаре поступило 19 декабря в 19.22.

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"По прибытию на место пожара спасателями было установлено, что огнем охвачен склад ангарного типа. Горели строительные материалы в складском помещении, уничтожено грузовой автомобиль с манипулятором ИСУЗУ, бетононасос стационарный. Общая площадь пожара составила 350 кв. м", – рассказали в ГСЧС.

В то же время, по словам очевидцев ЧП, они также слышали серию взрывов в районе пожара.

Пожар удалось локализовать в 20:30, ликвидировать в 21:41. Погибших и травмированных нет. К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц техники и 35 человек личного состава Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Киеве ночью сгорели грузовик, машина общественницы и легковушка.

А 4 декабря в Одессе в здании колледжа на Троицкой произошел масштабный пожар, жертвами которого стали 16 человек.

Также ранее сообщалось, что с начала года жертвами пожаров в стране стали почти 1,7 тысяч украинцев. О том, как избежать трагедии – рассказали спасатели.

Видео: dsns.gov.ua/

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Днепр спасатели пожары

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