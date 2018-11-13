Хакер обнародовал в сети личные данные полумиллиона украинцев

За распространение конфиденциальной информации бывшему банкиру грозит до двух лет за решеткой

Личные данные почти полумиллиона украинцев оказались в свободном доступе в интернете. Частную информацию о своих клиентах выставил на продажу бывший банкир из Днепропетровской области, который был одним из руководителей финансового учреждения.

Сотрудники киберполиции обыскали его дом. Базу данных, а также компьютер и другие носители информации изъяли. За распространение конфиденциальной информации ему грозит до двух лет за решеткой.

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Напомним, в Украине набирает популярность новая кредитная схема – по украденным личным данным украинцев выдают фейковые кредиты. Личные данные, идентификационный код, электронную подпись – все можно купить в паспортных столах, банках, обменниках, и в милиции, отметил бывший криминалист Валерий Кур.

Ранее мошенники придумали новый способ "обчищать" карточки украинцев даже без PIN-кода. К слову, для банковских операций советуют завести отдельную SIM-карту и не сообщать ее номер посторонним лицам.