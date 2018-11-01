Хэллоуин в Днепре: "ведьма" села за руль маршрутки, появились впечатляющие фото

В ночь на 1 ноября Днепр наводнили мистические существа: горожане облачились в жуткие костюмы, загримировали лица и вышли на улицу, пытаясь напугать прохожих.

При этом преобразились не только горожане, но и торговые центры и даже общественный транспорт: по городу ездила маршрутка №106, за рулем которой сидела "колдунья".

"Прекрасное настроение нескольким сотням пассажиров и оригинальное поздравление с Хеллоуином придумала очаровательная водитель 106 маршрута Наталья Сылка", – отметил глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, добавив, что "ведьма" еще и угощала детвору сладостями.

Напомним, многие заведения Киева в ночь на Хэллоуин были украшены тыквами и забавными привидениями, а в нескольких офисах появились праздничные сладости.

Кроме лаконичного декора, в городе можно было найти целые праздничные инсталляции. Так, на улице Шота Руставели вход в заведение украсили огромной аркой в виде тыквы, а рядом на тюках с соломой разместили обычные овощи. В темное время суток это место ярко освещается и имеет таинственный вид.

А ранее в сети появились веселые снимки с праздника футболиста Криштиану Роналду, который вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и детьми оделись в страшные маски.