Хэллоуин в Днепре: "ведьма" села за руль маршрутки, появились впечатляющие фото

Сегодня, 19:44

Хелоуин в Днепре отмечали яркими нарядами и невероятным макияжем

В ночь на 1 ноября Днепр наводнили мистические существа: горожане облачились в жуткие костюмы, загримировали лица и вышли на улицу, пытаясь напугать прохожих.

При этом преобразились не только горожане, но и торговые центры и даже общественный транспорт: по городу ездила маршрутка №106, за рулем которой сидела "колдунья".

"Прекрасное настроение нескольким сотням пассажиров и оригинальное поздравление с Хеллоуином придумала очаровательная водитель 106 маршрута Наталья Сылка", – отметил глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, добавив, что "ведьма" еще и угощала детвору сладостями.

Напомним, многие заведения Киева в ночь на Хэллоуин были украшены тыквами и забавными привидениями, а в нескольких офисах появились праздничные сладости. 

Кроме лаконичного декора, в городе можно было найти целые праздничные инсталляции. Так, на улице Шота Руставели вход в заведение украсили огромной аркой в виде тыквы, а рядом на тюках с соломой разместили обычные овощи. В темное время суток это место ярко освещается и имеет таинственный вид. 

А ранее в сети появились веселые снимки с праздника футболиста Криштиану Роналду, который вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и детьми оделись в страшные маски.
Днепр, праздник, хэллоуин, Хеллоуин

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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