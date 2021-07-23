Хотел "перевоспитать". В Кривом Роге отчим держал на цепи 7-летнего мальчика

Ребенок сидел прикованным несколько часов, после чего сам позвонил полицейским

Из-за цепи у ребенка на ногах синяки. Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге мужчина приковал 7-летнего сына своей сожительницы цепью к батарее. Полицейские освободили ребенка, сейчас он в больнице.

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Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

К правоохранителям около 11:00 позвонил сам мальчик и рассказал, что мужчина его бьет и удерживает на цепи. Как выяснили копы, нарушитель таким образом хотел "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома.

Как рассказала "Сегодня" спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен, малыш провел на цепи несколько часов.

"На цепь его посадили утром, когда уходили на работу. От цепи на теле ребенка остались синяки. Открыто уголовное производство в отношении мужчины, который приковал ребенка цепью. Подозреваемый (сожитель матери ребенка – Ред.) задержан, проводятся следственные действия", – сказала она.

Полицейские начали уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Теперь "воспитателю" грозит до пяти лет тюрьмы.

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Напомним, в Днепропетровской области мужчина порезал ножом двухлетнего мальчика. Ребенок умер в больнице спустя несколько дней.

Кроме того, во Львовской области в результате ДТП погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Рядом сидел его пьяный отец.