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Хотел выделиться и снимал видео в соцсети: что известно о погибшем подростке на Днепропетровщине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
15 сентября, 15:22
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Знакомые и родные хорошо отзываются об умершем мальчике: говорят, что был очень активным, в лицее всегда хотел во всем участвовать
Родные и знакомые подростка не верят, что парень мог надышаться газом без причины. Коллаж "Сегодня"
Родные и знакомые подростка не верят, что парень мог надышаться газом без причины. Коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области 15-летний Николай, который внезапно умер 13 сентября, надышался газа из баллона для заправки зажигалок. Он начал вдыхать газ, чтобы снять видео для TikTok. В тот день вместе с юношей была его 14-летняя девушка и друзья.

"Сегодня" выясняли подробности инцидента.

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Как произошла трагедия?

Баллон с газом приобрела в магазине 14-летняя девушка Николая. Работница магазина знала, что газовые баллоны детям нельзя продавать. Однако девочка сказала, что она уже взрослая. Вероятнее всего, это был изобутан.

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После этого Николай с другом пошли к огороду на окраине города. После первого вдоха парень упал без признаков жизни. Подростки сразу позвали на помощь, но спасти Николая не успели, он умер за считанные минуты.

Полиция квалифицировала событие как несчастный случай.

Любил выделяться и был активным

Правоохранители рассказали, что погибший не имел проблем с законом и был из хорошей семьи.

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"Это хороший парень, но вел себя он довольно дерзко, возможно, пытался таким образом как-то продемонстрировать свои способности", – сказала пресс-секретарь полиции области Анна Старчевская.

Как сообщает ТСН, в горном лицее, куда мальчик недавно поступил учиться на сварщика, рассказали, что парень всегда старался как-то выделиться. Однако это было его преимуществом: он во всем хотел участвовать.

Бабушка парня отметила, что до сих пор не может поверить в случившееся. Она видела Николая накануне и тогда ничего не предвещало беды. Женщина подчеркнула, что не верит, что он мог просто так надышаться газом.

Какая причина гибели?

Пока причину смерти парня устанавливают. Сейчас судмедэксперты пытаются установить, какой именно газ вдыхал подросток. Это поможет сказать, почему наступила мгновенная смерть.

Врачи областного токсикологического центра после трагедии отметили, что преимущественно случается асфиксионное удушение из-за нехватки кислорода. Парень мог вдохнуть пропан, бутан и большое количество других смесей.

Экстрим – новая тенденция в мире

После появления интернета и соцсетей все больше молодых людей во всем мире идут на опасные эксперименты. Некоторые блогеры даже рискуют жизнью, чтобы стать популярными в соцсетях. Но не всегда это заканчивается благополучно.

Для подобных случаев создали и премию Дарвина, ежегодно присуждаемую лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей.

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