Имена погибших на здании горсовета в Днепре и автопробег в Мариуполе: как отмечают День памяти и примирения на карантине

Впервые в Украине на День памяти и примирения не будет массовых торжеств и мероприятий. Как и во всем мире. Как будут отмечать этот день в условиях карантина, сообщают корреспонденты новостей "Сегодня" из Днепра и Мариуполя.

Из-за карантина крайне скромно отмечают День памяти и примирения в Днепре. Первые мероприятия прошли на рассвете. К памятнику Вечной славы в шесть утра возложили цветы городские чиновники. И больше никаких официальных мероприятий в Днепре проводить не планируют. Сейчас сюда, несмотря на ранний час, спешат обычные днепряне, чтобы почтить память погибших во Второй мировой.

А вот еще живых участников боевых действий приветствовали в течение всей недели. Ветеранов в Днепре осталось всего 324 человека. По их домам развозили продуктовые наборы и символические подарки. Кроме того, ко Дню памяти и примирения в городе запустили онлайн-флешмоб под названием "Герои Днепра". Горожан призвали делиться историями о павших в боях родственниках в соцсетях. И обозначать сообщения соответствующим хэштегом. И сегодня вечером, когда окончательно стемнеет, имена всех, кого упоминали днепряне в своих рассказах, должны высветиться на здании городского совета.

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Автопробегом мариупольцы будут отмечать День памяти и примирения. Неравнодушные жители на собственных машинах соберутся сегодня в 18 часов в центре города. Автомобили украсят национальными символами. Прокатятся по центральным улицам, а потом положат цветы у памятных знаков Второй мировой войны. Организаторы акции обещают соблюдать все карантинные ограничения.

"Мы хотели бы показать, что украинцы это люди, которые помнят. Мы привлекаем внимание, что 8 мая это действительно очень важное событие. И это очень важная для Украины дата. И надо помнить, что это день скорби. А не танцев, плясок и поедания каши", – отмечает Елена Золотарева, соорганизатор автопробега.

Также сегодня городские чиновники зажгут лампады у памятного знака "Жертвам фашизма", но мероприятие будет проходить без большого количества людей, чтобы также не нарушать карантин. На сегодняшний день в Мариуполе проживают 73 участника боевых действий во Второй мировой войне.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что президент Владимир Зеленский на российско-украинской границе почтил память погибших во Второй мировой войне. Глава государства возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди припала освобожденная из нацистской неволи женщина.

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