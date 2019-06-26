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Инновационная энергетика: в Днепре открыли современную подстанцию "Надднепрянская"

26 июня, 13:59

Энергообъект обеспечит электроэнергией весь центр города и новый метрополитен

Фото: Данил Павлов

В Днепре ДТЭК Днепровские электросети открыл один из самых современных энергообъектов Украины – подстанцию "Надднепрянская". Она обеспечит электроэнергией весь центр города и новый метрополитен.  А еще – даст дополнительные возможности для развития инфраструктуры крупнейшего промышленного города Украины.

Строительство новой подстанции "Надднепрянская" 150/10/6 кВ заняло почти 2 года. Здесь установили передовое оборудование. Это последние разработки  в области автоматизации энергетики,  которыми комплектуют новые энергообъекты в мире. Площадь подстанции занимает 3200 м2. Она оборудована двумя трансформаторами по 40 мегавольт-ампер каждый. Этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией 300 тысяч жителей центральных районов Днепра и строящиеся станции метрополитена: "Музейную" и "Центральную", а также для новых жилых застроек и предприятий. Кроме того, на подстанции установлено высоковольтное элегазовое распределительное устройство (КРУЭ), которое занимает всего 80 м2, когда старый аналог мог размещаться на территории от 1200 м2. Оно предназначено для приема и распределения электрической энергии напряжением 150 кВ внутри электроподстанции.

Подстанция полностью автоматизирована, а ее управление осуществляется дистанционно. Это позволяет повысить качество электроснабжения клиентов за счет значительного сокращения времени реагирования на различные ситуации в сетях. Оперативное переключение на резервные линии осуществляется из диспетчерской без необходимости выезда или работ специалистов на подстанции. Такая комплектация делает подстанцию очень компактной для размещения в условиях крупных городов.

"Этот проект имеет большое значение для развития городской энергоструктуры. Действительно, последнее время энергопотребление увеличивается. Особенно в центральной части города. Когда задумывался этот проект, городская власть была обеими руками за. Мы увеличиваем наши возможности не только для людей, но и для метро. Мы гордимся тем, что именно в Днепре такие проекты реализуются. Это – рабочие места и вклад в городскую инфраструктуру", - сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

ПС "Надднепрянская" – первая подстанция, построенная ДТЭК за последние 7 лет.  Строительство обошлось в более, чем 370 млн грн. Таких энергообъектов в Украине – единицы.  

"ДТЭК модернизирует традиционную энергетику, делая ее более современной. Мы постоянно инвестируем в развитие инфраструктуры региона, главная цель – обеспечить жителей Днепра и области бесперебойным и качественным электроснабжением. В рамках строительства "Надднепрянской"  мы освободили более 30 га земли в Днепре, заменив старые воздушные опоры и линии, многие из которых  датированы еще 1932-м годом, на подземные", – отметил генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Вадим Кухтий. 

Факты о ПС "Надднепрянская":

  • Строительство стартовало в апреле 2017 года. Подстанция и прилегающие к ней сети строились  625 дней. 
  • Стоимость проекта – 370,32 млн грн.
  • Энергоресурса подстанции хватит, чтобы включить 1,3 млн обычных лампочек накаливания либо 8 млн современных энергосберегающих – более чем по две на каждого жителя целой области.
  • Под строительство ПС был выделен заброшенный участок на склоне Лоцманского спуска,  ранее это место было  стихийной свалкой мусора, которую компания привела в порядок. 
  • Во время строительства демонтировано 180 тонн старых опор и линий. Вместо них к подстанции ведут 5,5 км подземных линий, уложенные на глубине 2 метра. За счет этого освобождено более 30 га земли. 
  • Прошла семь экспертных оценок (в том числе "Укргосстройэкспертизы" и историко-градостроительного обоснования от Министерства Культуры Украины)   – соответствует современным экологическим нормам и безопасности населения. 

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Тег Днепр, электроэнергия, ДТЭК, подстанция

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