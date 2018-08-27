Инвалидность работе не помеха: какие должности предлагают в Днепре

Охранникам предлагают зарплату в 3500 грн, а заработок переводчика может доходить до 20 000 грн

У днепрян с особыми потребностями становится все больше возможностей для полноценной жизни в социуме. В середине лета в городе заработал первый инклюзивный парк, в котором детвора с нарушениями здоровья может покататься на качелях и провести время в движении. Также активно развивается и профессиональная сфера жизни: часто работодатели подыскивают сотрудников с ограниченными возможностями, чтобы дать людям шанс проявить себя и прокормить семью.

"Сегодня" выяснила, на какую должность могут претендовать люди с нарушениями здоровья, и какие заработки сулят рекрутеры.

Судя по объявлениям в сети, найти хорошую работу с достойной оплатой для людей с инвалидностью не составит труда. Сейчас на онлайн-бирже труда числится 251 вакансия с подобной пометкой. Работодатели готовы нанять консьержей, бухгалтеров, пекарей и переводчиков с особыми потребностями (см. инфографику).

"Мы провели опрос среди работодателей, и 78% сказали, что готовы предоставить работу людям с инвалидностью. Поэтому мы добавили такую графу в резюме и вакансии. Это помогает как работодателям проще находить кандидатов, так и людям с инвалидностью искать подходящие вакансии. Когда соискатель на сайте создает резюме, он может поставить отметку, что у него есть инвалидность. Там же он может рассказать о характере своей проблемы. По Днепру сейчас размещено 156 таких резюме", — рассказывает "Сегодня" руководитель контент-отдела сайта work.ua Александра Летова.

Чаще всего люди с особыми потребностями ищут работу менеджера по продажам, оператора call-центра или бухгалтера.

Немало предложений и в областном центре занятости: по данным на 1 июля, здесь числилось 1087 вакансий для людей с инвалидностью — это 18,3% от общего количества предложений по трудоустройству.

"Подавляющее большинство вакансий для людей с инвалидностью — места с рабочими профессиями — их 41,0%. А именно: слесари, продавцы, сборщики деталей и изделий, охранники, электромонтеры, токари, кондукторы. Мест, которые не требуют квалификации, — 34%. Среди популярных вакансий в этой категории — подсобные рабочие, уборщики, курьеры, дворники, сторожи, грузчики, работники по благоустройству", — рассказали "Сегодня" в Днепропетровском областном центре занятости.

Подыскать работу могут также служащие: инженеры, врачи, менеджеры, мерчендайзеры, кассиры, медсестры, бухгалтеры, специалисты госслужб, операторы компьютерного набора, учителя, администраторы.

Для соискателей без профильного образования и квалификации здесь проводят профобучение.

"На протяжении января-июня профессиональное обучение проходили 75 человек с инвалидностью, после него трудоустроились 70 человек", — отмечают в центре занятости.

С начала года на учете в базовых центрах занятости в Днепропетровской области и филиалах Днепропетровского областного центра состояло 994 соискателя: с 3-й группой инвалидности — 933 человека, со 2-й группой — 58 человек и с 1-й группой — 3 человека. За это время трудоустроить удалось 397 маломобильных граждан.

НА ДЕЛЕ: КУРЬЕР НА КОЛЕСАХ И КАССИР БЕЗ СЛУХА

Подтверждение тому, что работодатели приглашают на работу людей с инвалидностью, мы увидели на деле. В одном из супермаркетов покупателей обслуживают кассиры с проблемами слуха. Рядом с неговорящей сотрудницей красуется табличка: "Уважаемые покупатели, я обслуживаю вас наилучшим образом, но, к сожалению, я вас не слышу".

Как рассказали нам в администрации маркета, поначалу покупатели не всегда понимали, что пробивает товар и дает сдачу сотрудник с инвалидностью, но постоянные покупатели уже с удовольствием подходят к определенным кассам.

"Мы поддерживаем и развиваем культуру многообразия в компании и стремимся дать шанс каждому на профессиональную самореализацию. Готовя к открытию очередной магазин, обязательно набираем в будущую команду, в том числе людей с инвалидностью", — рассказала "Сегодня" руководитель человеческих ресурсов супермаркета "Ашан" Лариса Жиленко.

Для удобства посетителей с сентября сотрудники смогут пользоваться мобильными приложениями "Переводчик ЖМ" и ConnectPRO, которые помогут наладить коммуникацию между слышащими и неслышащими сотрудниками.

А вот в компании, которая занимается курьерской доставкой, развозить посылки может даже человек в инвалидном кресле.

"У нас работают люди с инвалидностью не по зрению и не по слуху, ведь с клиентом нужно общаться. Курьеру необходимо принять заказ и доставить посылку. Сделать это может даже человек на инвалидной коляске, если его кто-то будет сопровождать", — рассказывает "Сегодня" операционный менеджер компании IPost Ирина Плющева.

Работодатели уверяют, что не делают различий между здоровыми сотрудниками и теми, у кого есть проблемы.

"Главное — чтобы человек был коммуникабельным и ответственным. Независимо от физических параметров, на повышение может рассчитывать любой, кто хорошо справляется с обязанностями", — говорит менеджер по подбору персонала аутсорсинговой компании WOW Corporation Наталья.

Напомним, в Харькове между жильцами дома на улице Кричевского разгорелся скандал. Член паралимпийской сборной Украины по фехтованию и бронзовая медалистка чемпионата мира Анна Пашкова попыталась установить пандус с крыльца дома, чтобы она в любой момент могла самостоятельно выйти на улицу. Сейчас Анна такой возможности не имеет, ведь ступеньки, которые ведут к двери подъезда, очень высокие и крутые. Наличие пандуса значительно упростило бы ей жизнь.

Также напомним, сейчас в Украине количество людей с инвалидностью приблизительно составляет 6% от населения страны. Эксперты рассказали, что власти не осознают, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с инвалидностью.