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Искажал результаты тестов на COVID-19: в Днепре уволили главу лабораторного центра

25 мая, 14:52

Тина Наринецкая

Проблему задержки проведения тестов в области уже решили

В Днепре, где недавно спасли тяжелых больных COVID-19, уволили руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепу. Его подозревают в искажении результатов тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе местного областного совета.

Это решение приняли по результатам проверки комиссии Министерства здравоохранения. Временно исполнять обязанности директора лабораторного центра будет Похмурко Инна Витальевна. Теперь же проблемы тестирования на коронавирус в Днепропетровской области решили, и только за выходные провели 1000 проб на COVID-19.

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В общем в области обнаружили 869 больных с коронавирусом. За выходные инфекцию в регионе подтвердили у 10 человек.

Напомним, ранее глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник заявлял, что в ПЦР-тестировании на коронавирус в регионе могут быть ошибки.

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения добавило ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19.

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