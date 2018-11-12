Из-за отсутствия отопления в Кривом Роге закрывают школы и детсады

На 11 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 домов, воинская часть 3011

С понедельника, 12 ноября, в школах и детских садах Кривого Рога, которые остаются без тепла, объявлены внеочередные каникулы. Об этом сообщает местный информационный ресурс 0564.ua со ссылкой на исполком городского совета.

"Максимальная температура в садиках достигает +14 градусов. Одевали деток в более теплую одежду, в школах делали сокращенные уроки, но это не комфортно и неправильно! Мы просто вынуждены пойти на это шаг. Здоровье детей дороже всего", – цитирует издание начальника городского управления образования и науки Татьяну Крипак.

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"Деньги на оплату теплоносителей по городским учреждениям есть в полном объеме. По всем учреждениям соцсферы проведены даже авансовые предоплаты, чтобы можно было работать и в дальнейшем. Несмотря на то, что город сделал все возможное, на сегодня ситуация критическая. Обогреваем помещения электроприборами, но это не выход!", – добавила директор Департамента социальной политики Инесса Благун.

На 11 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 домов, воинская часть 3011. Власти заявляют, что с холодными батареями остаются части районов Кривого Рога, которые обслуживает неподконтрольное городу госпредприятие "Криворожтеплоцентраль".

На каникулы уходят учащиеся:

в Саксаганском районе школ №14, 19, 21, 31, 35, 41, 43, 68, 72, 74, 91, 107, 112, 118, 119, 120, 122, 124, Естественно – научный лицей, УВК №240 и 58;

в Покровском районе – УВК 22, КОШ №32, 33, 34, 36, 44, 46, 49, 52, 57, 62, 71,86,93, 97, 11, 112, 121, 125, 126, Жовтневый лицей, школа –интернат №4;

в Долгинцевском районе – КОШ №130, 81, 128, 87, 9, УВК129;

в Ингулецком районе – КОШ № 92, 73, 115,82, 67, школа-интернат №9.

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