Избили и бросили в костер мужчину: в Днепре полицейские задержали двух преступников
За жестокое убийство им грозит пожизненное заключение
В Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве гражданина – они его избили и пытались сжечь на костре. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции в Днепропетровской области.
В полиции рассказали, что происшествие случилось утром 10 марта на улице Надежды Алексеенко. Между тремя мужчинами завязалась ссора, в ходе которой двое из них начали избивать и душить третьего участника конфликта. Когда потерпевший потерял сознание, они бросили его в костер. От полученных травм и ожогов 59-летний мужчина скончался на месте.
Граждан, причастных к убийству, оперативно разыскали полицейские и доставили их в Днепровское отделение полиции. Подозреваемыми оказались местными жителями 34 и 35 лет.
"По данному факту следователями открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство"). Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения и избрании меры пресечения. За умышленное убийство задержанным грозит максимальное наказание сроком до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – отметили в отделе коммуникаций ГУНП области.
Напомним, недавно в Днепропетровской области мужчина топором зарубил своего товарища.
Мы также сообщали, что в Днепре в 2018 году возросло количество зарегистрированных преступлений.
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