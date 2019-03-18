Избили и ограбили мужчину: в Днепропетровской области задержали опасных преступников

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

Избили и ограбили мужчину: в Днепропетровской области задержали опасных преступников Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f82/1a5/5c8f821a5e6ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f82/1a5/5c8f821a5e6ed.jpg 2019-03-18T13:33:00+02:00 Днепр Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчин, которые избили и ограбили гражданина. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции региона.

Инцидент произошел вечером 17 марта в Павлограде. О случившемся на горячую линию "102" сообщил сам пострадавший. Он заявил, что двое мужчин избили и отобрали у него деньги, после чего скрылись с места преступления.

Получив ориентировку, полицейские отправились на патрулирование. Уже через несколько минут они заметили граждан, подходящих под описания потерпевшего. Увидев копов, мужчины резко сменили направление движения. Однако стражи порядка их все же догнали, задержали и доставили в Павлоградское отделение полиции.

"Пострадавший узнал в задержанных своих обидчиков. Ими оказались 36-и 33-летние жители Павлограда. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины ("Грабеж"). Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы", – отметили в отделе коммуникации Национальной полиции.

Напомним, недавно в Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые напали и ограбили иностранца.

Также мы сообщали, что в Днепре правоохранители задержали опасного грабителя, который с ножом набросился на женщину.

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