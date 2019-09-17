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Изготавливали и сбывали метамфетамин: в Днепре разоблачили дилеров

17 сентября, 13:13

Одной из участниц банды уже сообщили о подозрении

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Днепре правоохранители разоблачили банду наркодилеров, которая занималась изготовлением и сбытом метамфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Незаконным бизнесом преступники занимались почти год. В состав банды входили пять жителей Днепропетровской области. Роль каждого участника была четко определена: организатор, два ответственные за изготовление психотропного вещества и два сбытчики.

Одной из сбытчиков уже сообщили о подозрении по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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Кроме того, вскоре будет принято решение об объявлении сообщения о подозрении и избрании меры пресечения остальным членам группировки.

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Также мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен.

Ранее мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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