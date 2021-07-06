Изнасилование и убийство мальчика в Днепре. Мать считает, что копы скрывают причастность подростков

Женщина говорит, что копы, которые нашли тело, зачистили место преступления и вытерли кровь, а потом заявили, что избиения не было

Мать мальчика утверждает, что копы много скрыли в этом деле. Коллаж "Сегодня"

В Днепре мать 11-летнего Родиона Волкова, которого в прошлом году изнасиловали и убили, считает, что к смерти ее сына причастна группа подростков – трое парней и одна девушка. По ее словам, во время следствия было много нестыковок.

Об этом мать Анастасия Свиридова рассказала 49000.com.ua.

Как все произошло

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В Самарском районе Днепра 16 мая 2020 года 11-летнего Родиона убили на территории заброшенной психиатрической больницы.

Полицейские выяснили, что подозреваемый – 59-летний мужчина. Он признался, что конфетами заманил ребенка в заброшенное здание, изнасиловал и задушил, а потом еще раз изнасиловал.

Мальчик идет по улице с подозреваемым. Фото: 49000.com.ua

Мать говорит, что ее сына жестоко избили

Анастасия Свиридова заявила, что во время следствия у полиции было много нестыковок. В частности:

ее сына невозможно было заманить конфетами – ребенок не в чем не нуждался;

накануне мальчик поссорился с подростком, но правоохранители не обратили на это внимание. По ее словам, это могла быть месть;

на теле ребенка не было живого места, а в морге даже не смогли наложить грим. При этом следователь говорит, что побоев не было. Когда мать показала фото сына с выбитыми зубами, полицейский сказал, что это следы запекшейся крови;

видео с камер патрульных и фотографии сотрудников райотдела отличаются. У патрульных на видео ребенок чистый и без крови, на фото полицейских у него повсюду кровь;

пропали вещественные доказательства. Никто не хотел проверять следы крови на матрасе, его просто перевернули на другую сторону.

"Да, мужик виноват, но ребенка избили подростки. У Родиона накануне с одним из подростков произошел конфликт. Об этом вся детвора знает. Правоохранительные органы это не приняли даже во внимание, когда я сказала об этом. Он с одним из этих ребят подрался. Несмотря на то что он младше, он смог дать отпор, это могла быть месть", – сказала Анастасия.

Родион в школе. Фото: 49000.com.ua

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Кроме того, мать не пустили в суд на рассмотрение дела. Она считает, что полиция изначально нашла тело ребенка, а только спустя 20 минут туда приехали остальные копы.

"Значит, они все зачистили, все там сделали, как надо, чтобы скрыть присутствие подростков. Потом приехали патрульные, поэтому на их камерах ребенок уже чистый и не в крови", – говорит мама Родиона.

На суде подозреваемый заявил, что там было еще четыре человека. Он сказал, что ему уже подложили тело и его самого напоили. Очнулся уже, когда патрульные зашли.

Напомним, 11-летний Родион Волков серьезно увлекался спортом и был игроком детской футбольной школы "Энергия". Родиона вспоминают как талантливого, подающего надежды спортсмена.