Как Днепр выходит из карантина: появились фото города с высоты птичьего полета

Днепр после двухмесячного жесткого карантина понемногу возвращается к обычной жизни, но людей на улицах города до сих пор нет. Об этом сообщает местное издание "Информатор".
Выйти людей на улицу не заставили даже теплая отличная погода и дополнительный выходной. Очевидно, горожане, несмотря на ослабление ограничительных мер, продолжают соблюдать карантин, как и прежде.
Ранее мы сообщали, что в Днепре ослабят карантин и частично восстановят работу общественного транспорта. Весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов города будут курсировать с сегодняшнего дня, 12 мая. Для пользования транспортом, как и ранее, будет необходим специальный билет, удостоверение личности и наличие маски и перчаток.
Также напомним, что в Днепре инфицированная коронавирусом женщина заразила 35 человек. Кроме того, больная контактировала со своим 37-летним сыном, у которого коронавирус подтвердили еще раньше. Его контакты сейчас тоже выясняют.
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