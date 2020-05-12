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Как Днепр выходит из карантина: появились фото города с высоты птичьего полета

12 мая, 12:29

Тина Наринецкая

Горожане понемногу возвращаются к привычному ритму жизни

Днепр после двухмесячного жесткого карантина понемногу возвращается к обычной жизни, но людей на улицах города до сих пор нет. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Выйти людей на улицу не заставили даже теплая отличная погода и дополнительный выходной. Очевидно, горожане, несмотря на ослабление ограничительных мер, продолжают соблюдать карантин, как и прежде.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре ослабят карантин и частично восстановят работу общественного транспорта. Весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов города будут курсировать с сегодняшнего дня, 12 мая. Для пользования транспортом, как и ранее, будет необходим специальный билет, удостоверение личности и наличие маски и перчаток.

Также напомним, что в Днепре инфицированная коронавирусом женщина заразила 35 человек. Кроме того, больная контактировала со своим 37-летним сыном, у которого коронавирус подтвердили еще раньше. Его контакты сейчас тоже выясняют.

Сколько в Украине стоят похороны человека, умершего от коронавируса, – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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