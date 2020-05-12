Как Днепр выходит из карантина: появились фото города с высоты птичьего полета

Днепр после двухмесячного жесткого карантина понемногу возвращается к обычной жизни, но людей на улицах города до сих пор нет. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Выйти людей на улицу не заставили даже теплая отличная погода и дополнительный выходной. Очевидно, горожане, несмотря на ослабление ограничительных мер, продолжают соблюдать карантин, как и прежде.

Реклама В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Ранее мы сообщали, что в Днепре ослабят карантин и частично восстановят работу общественного транспорта. Весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов города будут курсировать с сегодняшнего дня, 12 мая. Для пользования транспортом, как и ранее, будет необходим специальный билет, удостоверение личности и наличие маски и перчаток.

Также напомним, что в Днепре инфицированная коронавирусом женщина заразила 35 человек. Кроме того, больная контактировала со своим 37-летним сыном, у которого коронавирус подтвердили еще раньше. Его контакты сейчас тоже выясняют.

Сколько в Украине стоят похороны человека, умершего от коронавируса, – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама