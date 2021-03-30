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Как "Интерсити" сошел с рельсов: авария поезда в Днепропетровской области попала на видео

30 марта, 19:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Весь состав начало сильно трясти

В Сети опубликовали видео момента аварии поезда "Интерсити" рейса Киев – Запорожье.

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Такую запись опубликовал "Днепр Оперативный".

Пассажиры поезда снимали из последнего вагона. На видео видно, как на повороте состав начало сильно трясти, а пути после поезда были погнуты.

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Напомним, 6 из 9 вагонов состава сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находилось 88 пассажиров. Предварительная причина ЧП то, что машинист увидел проблемы с рельсами и применил экстренное торможение.

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Полностью работы должны закончить к 20:00 – именно до этого времени было прекращено сообщение на участке.

Авария поезда, следовавшего из Киева в Запорожье (№732) с 88 пассажирами, привела к сбоям в графике работы железной дороги. Многие поезда опаздывают на несколько часов.

Видео: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

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Укрзализныця авария Днепропетровская область Интерсити
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