"Как ты будешь смотреть нам глаза?" Днепрянин обратился к брату-чиновнику Минобороны Беларуси

Семья из Днепра пристыдила своего родственника Олега Воинова, который сейчас работает помощником главы Минобороны Беларуси, за помощь РФ в войне против Украины

Семья белорусского чиновника из Украины записала обращение / Фото: Коллаж: Сегодня

Семья из Днепра записала обращение к своему родственнику, помощнику министра обороны Беларуси Олегу Воинову, который родился и вырос в Украине. Брат Воинова Глеб попросил его повлиять на решение Беларуси воевать на стороне РФ против Украины и сделать так, чтобы его родным не было стыдно за него.

Обращение опубликовали в Telegram-канале Киев Оперативный.

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Брат Воинова рассказал, что в Днепре сейчас живет его мать.

"Как ты будешь смотреть нам в глаза? Мы тобой гордились, мы не хотим, чтобы нам было стыдно, что наши родственники живут в Беларуси", – сказал он.

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Глеб Воинов спросил брата о том, как чиновники в Беларуси могут допустить кровопролитие в Украине.

"У тебя тоже есть дети, как вы можете это допустить? Вы можете повлиять. Здесь течет кровь наших детей, их убивают, а вы делаете вид, что этого не знаете?" – добавил житель Днепра.

Он подчеркнул, что украинцы будут воевать против чужих людей на нашей земле. Однако сам Олег таким не является, поскольку родился в Украине.

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"Мы все будем бороться, и мужчины, и женщины, и дети против чужаков на нашей земле. Но ты же не чужой, повлияй на это, ты можешь!" – говорится в обращении украинца.

Коротко о ситуации