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Карантин в Днепре: как выглядит опустевший город с высоты птичьего полета (видео)

3 апреля, 13:54

Руслан Ровик

Днепряне практически не выходят в парки и зеленые зоны после запрета властей

В Днепре, где мэрия готовится к серьезным последствиям эпидемии коронавируса, с высоты птичьего полета сняли на видео город, опустевший на время карантина.

Ролик, сделанный ДніпроTV с помощью квадрокоптера, был опубликован в сети.

После того, как в городе вступил в силу запрет на посещение парков, скверов и любых зеленых зон, жители жилых массивов "Красный Камень" и "Покровский", где очень много парков, не в восторге от нововведений, однако выполняют их.

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В этих районах больше всего людей сейчас в супермаркерах, а транспорта на улицах – значительно меньше.

Так, в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины, во дворе которого в обычное время множество горожан с детьми разного возраста, сейчас пусто.

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Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов рассказал о том, как город готовится к последствиям коронавируса. По его словам, на кладбищах города выкопали 600 могил, а также закупили тысячу герметичных пластиковых мешков для возможных жертв COVID-19.

Стоит добавить также о том, что в Днепре глава ОСББ замуровала котов, паникуя из-за коронавируса – она решила, что дворовые животные разносят инфекцию, и их нужно изолировать.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Днепр карантин коронавирус

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