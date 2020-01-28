"Карлсон разбушевался": в Днепре крыша дома начала биться током

Фото: Оксана Олейникова, Facebook

В Днепре крыша многоэтажки начала биться током. Необычное явление заметила жительница девятого этажа дома Оксана Олейникова.

"Вышла на крышу прогуляться (чего-то на кухне потолок током биться начал), а там такой бардак, что ходить страшно. Сплошные петли и ловушки", - написала женщина на своей странице в Facebook.

Оксана отметила, что странно, что никто еще не пострадал. Также она опубликовала фото захламленной крыши.

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Также мы сообщали, что многоэтажку в Днепре затапливает нечистотами. Вонь из подвала ощущается и в квартирах. Люди говорят: дышать нечем. Так длится уже полтора месяца, а коммунальщики ничего сделать не могут.

Кроме того, ранее в одной из многоэтажек Днепра на улице Романа Шухевича обвалилась плита перекрытия подъезда. В этот момент на улицу выходила женщина — она упала в подвал. Пострадавшая пролетела вниз около метра. Она сильно травмировалась – ее госпитализировали с сотрясением головного мозга и сделали несколько швов на голове.

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