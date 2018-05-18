КБ "Южное" разрабатывает новую зенитную управляемую ракету: появилось видео

КБ "Южное" получило патент на разработку новой зенитной управляемой ракеты. Предположительно данная ракета является ЗУР средней дальности для перспективного ЗРК "Днепр". Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

ЗУР примечателен нестандартной системой газодинамического поперечного управления ракетой (несколько напоминающую схожую систему на новом управляемом реактивном снаряде "Вильха").

Предположительные характеристики ЗУР

Максимальная скорость поражаемых целей: навстречу, м/с до 1000, вдогон, м/с до 800.

Зона поражения

Минимальная высота поражения цели, км 0,015

Максимальная высота поражения цели, км 25

Дальность до ближней границы зоны поражения, км 6

Максимальная наклонная дальность до дальней границы зоны поражения, км: 70

Согласно описанию зенитная управляемая ракета состоит из отсека наведения с притупленным радиопрозрачным обтекателем оживальной формы, отсека управления, реактивного силового блока, боевого отсека с вкладной осколочно-фугасной боевой частью, маршевого РДТТ (ракетный двигатель твердого топлива), крыльев, расположенных у центра масс, хвостового отсека с аэродинамическими рулями. Причем крылья и рули возвращены под углом 45˚ к плоскостям стабилизации, а реактивный силовой блок и боевой отсек образуют единый 30 отсек.

Для объяснения работы предложенной полезной модели предлагаются чертежи, где на фиг. 1 55 показан продольный разрез ССР, на фиг. 2 показан поперечный разрез (А – А) отсека с импульсными двигательной установки, а на фиг. 3 развертка W поверхности А, разрез которой показан на фиг. 2, где:

об. 1 – реактивный силовой блок;

об. 2 – корпус;

об. 3 – грань корпуса силового блока;

об. 4 – посадочное место под импульсный двигатель;

об. 5 – импульсный двигатель;

об. 6 – нарезное соединения;

об. 7 – яруса импульсных двигателей;

об. 8 – ряды импульсных двигателей;

об. 9 – боевое оснащение

Ракета КБ "Южное" в разрезе А-А

Развертка поверхности

Работа предложенной полезной модели осуществляется следующим образом: в ЗРК после выхода из ТПК по командам системы управления (в соответствии с программой полета) осуществляется включение необходимого количества единичных импульсных двигателей в нужном направлении для создания корректирующего усилия по трем каналам управления.

Вследствие технологичности конструкции реактивного силового блока, импульсные РДТТ подключаются от единой системы управления и создают боковые и вращающиеся корректирующие усилия на различных участках траектории полета ЗУР, например во время выхода из ТПК на участке склонение (начальный участок управляемого полета ЗУР) и на участке наведения на цель (конечный участок полета ЗУР) с необходимыми перегрузками и обеспечивает заданную точность стрельбы.

Таким образом поставлена техническая задача решена и достигнут новый технический результат.

Ранее КБ "Южное" объяснило, как стартуют боевые ракеты.

Также сообщалось, что российский суд обязал КБ "Южное" заплатить 1,1 млрд рублей. Такой иск подавало Минобороны России из-за расторжения государственного контракта от 29 августа 2003 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прогнозирует проведение масштабных испытаний украинских крылатых ракет в конце этого года.