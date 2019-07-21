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Компания ДТЭК помогает в реконструкции павлоградского центра

21 июля, 09:59

Коллектив центра сотрудничает с компанией ДТЭК с 2011 года


Он все знает о культурных мероприятиях. Потому что организовывает их более 40 лет. Николай Могильный из Павлограда привлекает к творческой деятельности тысячи людей.

Николай Могильный – директор павлоградского центра "Мир". С командой единомышленников организует культурные мероприятия.

В конце восьмидесятых здесь был кинотеатр, потом здание сдавали в аренду. Когда здесь появился культурный центр – директор и его команда взялись за ремонт.

"Мы выиграли грант большой в прошлом году, за счет этого гранта мы сделали, на мой взгляд, прекрасный концертный зал с мягкими креслами. Сцены этой не было, это благодаря компании ДТЭК, мы построили такую ​​сцену", – делится директор.

Коллектив центра сотрудничает с компанией ДТЭК с 2011 года. Активно участвует в социальном проекте "Громада своими руками".

Лестницы превратились в музыкальную студию, подвалы – в фотостудию и хореографический зал.

Заниматься творчеством и посещать концерты стало значительно приятнее.

"Компания ДТЭК, как ответственная компания, не могла остаться в стороне, и с 11-го года она миллион 176 тысяч выделила на реконструкцию этого прекрасного здания. Мы реализуем проекты для улучшения жизни наших граждан и жителей этих регионов", – говорит Сергей Воронин, генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь.

Такие инициативы имеют успех, когда их воплощают люди, увлеченные своим делом.

Ранее мы писали о том, что парк будущего создает громада в Днепропетровской области. Начали с "солнечного дерева", от которого может подзарядиться любой. Однако на этом не остановились. Идеи сельской молодежи воплотила компания ДТЭК.


Ранее мы писали, как мини-гранты помогли людям в регионах.

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Тег видео, грант, центр, реконструкция, ДТЭК, павлоград, громада

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