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Коронавирус в Днепре: зараженные супруги вернулись из Франции

20 марта, 10:58

Тина Наринецкая

За парой постоянно наблюдают медики

Супруги из Днепропетровской области, у которых подтвердили инфицирование COVID-19, недавно вернулись из Франции. Об этом в видеообращении на Facebook рассказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"Люди в абсолютно нормальном состоянии. Это супруги, вернулись из Франции. Сейчас они находятся в инфекционных боксах последние дни. Они сами обратились, мы сразу отреагировали", – сказал чиновник.

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Также он отметил, что за парой пристально наблюдают медики. По словам чиновника, зараженные чувствуют себя хорошо и высокой температуры у них нет. Сейчас круг контактов супругов исследуют.

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Напомним, инфекцию у супругов подтвердили вчера, 19 марта. Кроме того, еще пять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Черновцах. Всего на данный момент в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, 3 из них – летальные.

Также мы писали, что в Италии от заражения COVID-19 умерла еще одна украинка. Об этом сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Франция заражение супруги коронавирус Днепропетровская область

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