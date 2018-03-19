Коррупция в Днепре: кого упекли за решетку

С начала года в Днепре осудили уже шестерых взяточников, которые ближайшие годы проведут за решеткой. Среди них: два депутата, экс-мэр Новомосковска, глава сельсовета, а также сотрудники Пенсионного фонда Украины и облуправления Государственной экологической инспекции. "Сегодня" выяснила, какой гонорар нынче просят слуги народа и какие вопросы берутся решить, услышав хруст купюр.

Так, с января по февраль прокуратура Днепропетровской об­­ласти доказала вину шести госслужащих, которых уличили в коррупции. За решеткой оказал­­ся бывший мэр города Новомосковск. Правоохранители ин­­криминировали ему злоупотребление служебным положением и служебный подлог, а Индустриальный райсуд приговорил его к тремя годам лишения свободы.

Два и три года за решеткой проведут двое областных депутатов, которые получили взятку в размере 137 тыс. грн. Замначальника одного из управлений Пенсионного фонда Украины ближайшие семь дет может провести в застенках за получение неправомерной выгоды в 5000 грн. А замначальника одного из отделов Государственной экологической инспекции области за взятку в 68 тыс. грн, Жовтневый районный суд приговорил к пяти годам тюрьмы. Экс-глава одного из сельских советов Апостоловского района получил пять лет лишения свободы за получение 7500 грн.

ГОНОРАРЫ. При этом в облпрокуратуре "Сегодня" рассказали, что в 2016-м правоохранители направили в суд 34 уголовных производства в отношении 50 человек по факту взяточничества. В ­2017-м — 37 обвинительных актов в отношении 40 человек.

А вот средний размер мзды снизился. Если еще два года назад гонорар за решение вопроса составлял 340 тыс. грн, то в прошлом году ставки снизились в восемь раз и составили 40 тыс. грн. С начала 2018-го, по данным обвинителей, слуги народа просили в среднем 35 тыс. грн. При этом в прокуратуре рассказывают, что минимальный размер взятки за три года составил 1000 грн., а максимальный — $180 тыс.

Чаще всего взятки берут должностные лица органов национальной полиции, фискальной службы и местного самоуправления. "Преимущественно взятки получали за закрытие криминальных производств, непривлечение к уголовной или административной ответственности, незаконное содействие в осуществлении предпринимательской деятельности, предоставление разрешений и согласований по различным вопросам", — рассказали гособвинители. При этом в большинстве случаев факты взяточничества фиксировали именно в Днепре.