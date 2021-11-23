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Красиво жить не запретишь: в Днепре подъезд многоэтажки украсили римскими колоннами (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
23 ноября, 14:17
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Фото "с шиком" украшеного подъезда сразу же оказалось в соцеальных сетях
На дверях подъезда также висят львы / Коллаж "Сегодня"
На дверях подъезда также висят львы / Коллаж "Сегодня"

В Днепре люди украсили свой подъездантичными колоннами с позолоченным орнаментом.

Фото на своей Facebook-страничке опубликовал Алексей Волков.

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Люди решили "с шиком" украсить свой подьезд. Для этого они поставили две античные колонны, которые стоят друг напротив друга. Под них даже сделаны бетонные постаменты. А прямо на дверях находятся два льва.

Фото сразу же появилось в соцеаьных сетях.

"Красиво жить не запретишь!", – написал автор фото Алексей Волков.

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Подъезд в Днепре. Фото: Алексей Волков
Подъезд в Днепре. Фото: Алексей Волков

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