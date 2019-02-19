Криминальная обстановка в Днепре: 2018 год запомнился несколькими серьезными инцидентами

В области раскрыли 14 преступных организованных групп

Фото из открытых источников.

Криминальная обстановка в Днепре: 2018 год запомнился несколькими серьезными инцидентами Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6c2/f35/5c56c2f358879.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6c2/f35/5c56c2f358879.jpg 2019-02-19T06:36:00+02:00 Днепр В области раскрыли 14 преступных организованных групп

В прошлом году в Днепропетровской области возросло количество зарегистрированных уголовных правонарушений. По данным облуправления Нацполиции, в 2018-м было зафиксировано 915 303 преступления, что на 18% больше, чем годом ранее. При этом 16 942 преступления было совершено в самом областном центре. В полиции растущую статистику объясняют просто: днепряне и жители области начали больше доверять людям в погонах, поэтому сразу звонят в полицию, хотя раньше могли не предавать нарушения огласке. Сайт "Сегодня" выяснил, какие преступления чаще всего совершали в области в прошлом году.

Так, 2018-й запомнился несколькими серьезными инцидентами, которые потрясли не только окрестные районы, но и всю Украину.

КРИВОЙ РОГ. Минувшее лето выдалось весьма неспокойным для жителей этого региона. В городе задержали маньяка, которого обвиняют в шести изнасилованиях. Ранее судимый 35-летний мужчина нападал на девушек, душил их, насиловал, после чего отнимал личные вещи и скрывался с места преступления. Две жертвы насильника не выжили. Установить личность преступника полицейским удалось 18 июня. Копы задержали насильника и поместили его в следственный изолятор. Во время обыска у него обнаружили личные вещи жертв.

ДНЕПР. В заброшенном здании на пл. Старомостовой 14 ноября горожане обнаружили изувеченное тело мужчины, с которого сняли скальп. Позже удалось установить и личность погибшего: им оказался 41-летний контрактник ВСУ Руслан Романюк. Правоохранители выяснили, что боец находился в отпуске и направлялся через Днепр домой в Тернопольскую область. Чтобы отыскать виновников гибели бойца, копы изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые находятся в районе вокзала и площади Старомостовой. Однако найти убийцу военного пока что не удалось.

СТАТИСТИКА. Вместе с количеством заявлений возросло и число раскрытых преступлений. В полиции рассказывают: благодаря слаженной работе удалось пресечь деятельность 14-ти организованных преступных групп.

"Среди них: пять связанных с незаконным оборотом наркотиков, одна работала в сфере общественной морали, две причастны к хищению бюджетных средств и шесть к совершению преступлений имущественной направленности", — рассказали в центре коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

При общем росте зарегистрированных уголовных правонарушений на спад пошла численность совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (см. инфографику). Так, в Днепре было совершено меньше разбойных нападений, грабежей и краж из помещений. В полиции объясняют: на доверие и оперативность работы влияют множество факторов. Например, чтобы горожанам было проще обращаться к копам, в городе заработало приложение My Pol. Увеличение зарегистрированных правонарушений объясняется повышением уровня доверия к полиции со стороны днепрян.

"Народ доверяет полиции. К нам идут с обращениями, понимая, что в проблеме разберутся. Если бы человек пострадал от рук преступника и не шел в полицию, это говорило бы, что он не верит, что преступление раскроется. Поэтому уровень доверия к полиции способствует тому, что увеличивается количество регистрируемых заявлений. При этом растет и количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений", — сообщили "Сегодня" в центре коммуникации ГУ НП области.

Реформа полиции

Делать город и область более безопасными помогают нововведения, говорят стражи порядка. В 2018-м на базе управления Нацполиции в Днепропетровской области создали управление стратегических расследований и отдел уголовного анализа.

"Создание новых подразделений направлено в первую очередь на повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и улучшение состояния аналитического обеспечения при раскрытии и расследовании преступлений", — поясняют в управлении ГУ НП области.

Кроме того, заработал Ситуационный центр, откуда диспетчеры дистанционно управляют всеми видами подразделений полиции. А в объединенных громадах появился полицейский офицер, который следит за порядком на закрепленной за ним территории.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.