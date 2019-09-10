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Криворожская маникюрщица подняла колоду, которая весила больше нее

10 сентября, 14:50

Женщина с весом в 63 кг подняла 70-килограммовый снаряд

Маникюрщица из Кривого Рога стала чемпионкой мира по поднятию колоды. На соревнованиях в Литве Татьяна Давиденко покорила вес в 70 кг, и это при том, что сама женщина весит лишь 63 кг.

По правилам, металлический снаряд вначале нужно поднять на уровень груди, а потом – вытолкнуть над головой. Этим видом спорта 38-летняя криворожанка увлеклась полтора года назад, и за это время побила четыре национальных рекорда.

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Напомним, что в Киеве инженер по специальности Любовь Романив вышила 165 рушников и установила национальный рекорд Украины . Пообщались с мастерицей-рекордсменкой журналисты "Сегодня" – подробности смотрите в сюжете:

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Кроме этого, в начале июля группа незрячих из Львовской области покорила Говерлу, став самой большой группой с ограниченными возможностями, которая смогла взойти на эту вершину. Энтузиасты потратили на путь туда и назад около восьми часов. А вот еще один "небесный" рекорд пока не случился. Семилетняя Карелия Кликич хотела стать самой юной парашютисткой в стране, но в последний момент прыжок отменили из-за насморка у девочки.

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Литва соревнования Кривой Рог

Источник: Сегодня

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