Кровавая бойня в Днепре: солдат расстрелял сослуживцев – все подробности (обновляется)

ЧП произошло на территории Южного машиностроительного завода

В Днепре солдат устроил жуткую стрельбу. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром в четверг, 27 января, в Днепре 20-летний солдат-срочник взял автомат в оружейной комнате и расстрелял сослуживцев. В результате погибли пять человек и еще пятеро ранены.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о кровавой трагедии.

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Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было около 22-х солдат.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, его до сих пор не нашли.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены. Был введен план "Сирена". Солдат еще не пойман.

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"Скорую" вызвали пострадавшие, которым удалось сбежать / Фото: Информатор

В помещении было около 22 солдат / Фото: Информатор

ЧП произошло рано утром / Фото: Информатор

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Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.

Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

"В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. На место происшествия срочно уехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан", – говорится в сообщении полиции.

Солдат в розыске. Фото: МВД Украины

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.

"Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Стрельба в Киеве

25 января в 15:50 в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23а) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.

из автомата Калашникова. На место происшествия направили спецподразделение КОРД.

Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.

После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, из него вышел работник, который, восприняв происходящее как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.

Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.

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