Кровавое задержание: в Днепре во время поимки преступника погиб полицейский

В Днепре было совершено разбойное нападение, а при задержании преступника погиб 26-летний полицейский.
О подробностях дела рассказал отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Так, для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.
Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля преступнику удалось сделать несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданського, который сидел рядом. Раненому полицейскому, истекая кровью удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники.
От полученных ранений полицейский скончался.
Ранее мы сообщали, что под Киевом загадочно погиб полицейский. Мужчина якобы застрелился после мелкого ДТП и разговора с незнакомцами.
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