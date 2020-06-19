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Кровавое задержание: в Днепре во время поимки преступника погиб полицейский

19 июня, 22:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего

В Днепре было совершено разбойное нападение, а при задержании преступника погиб 26-летний полицейский.

О подробностях дела рассказал отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

/ Фото: Нацполиция

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля преступнику удалось сделать несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданського, который сидел рядом. Раненому полицейскому, истекая кровью удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники.
От полученных ранений полицейский скончался.

Ранее мы сообщали, что под Киевом загадочно погиб полицейский. Мужчина якобы застрелился после мелкого ДТП и разговора с незнакомцами.

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Источник: Сегодня

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