Кучма считает, что Украина использует недостаточно свой потенциал в космической отрасли

В Днепре стартовала седьмая международная научная конференция "Космические технологии"

В Днепре стартовала седьмая международная научная конференция "Космические технологии". В конструкторском бюро "Южное" четыре дня будут говорить о создании ракеты-носителя, будущих спутниковых системах, о перспективных ракетных двигателях и исследованиях Луны.

Среди гостей ведущие специалисты Франции, Германии, Италии, Казахстана и других стран мира. Второй президент Украины и почетный академик международной академии астронавтики Леонид Кучма отмечает: нужно больше внимания уделить будущему космической отрасли. Считает свой потенциал Украина использует недостаточно.

"Если мы посмотрим на ту ситуацию, которая есть в Украине, как финансируется ракетно-космическая отрасль, вообще передовые технологии, то отвечать нечего. В конце декабря того года Кабмин подал в парламент космическую программу. Где она? 5 месяцев прошло. Надо действительно, если мы хотим видеть что-то в Украине", – говорит Леонид Кучма.

Также сегодня украинские студенты показали инновационные проекты на конкурсе Make it smart.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Они презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

Тем временем, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намеревается создать новый тип сверхзвукового самолета, который бы не издавал никакого шума при преодолении звукового барьера и полете на такой скорости, что сопровождается сильным грохотом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кучма считает, что Украина использует недостаточно свой потенциал в космической отрасли". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"