Лампы дневного света и жесткий климат-контроль: в Кривом Роге мужчина устроил плантацию конопли у себя в квартире (видео)

Лампы дневного света и жесткий климат-контроль – так щепетильно ухаживал за своей домашней плантацией конопли 51-летний житель Кривого Рога. Мужчина превратил одну из комнат своей квартиры в теплицу и вырастил там полсотни кустов марихуаны. Каждый куст рос в отдельном горшке.Садовод-нарушитель активно использовал различные удобрения и устройства для полива.

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В квартире также обнаружили запас из пяти килограммов так называемых "шишек". В целом в криворожской квартире насчитали каннабиса на полтора миллиона гривен.

Следователи установили: наркотики мужчина еще и продавал в городе. Его сообщников-сбытчиков разыскивают. Самого наркоплантатора задержали и объявили ему о подозрении. Мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

А тем временем нарколаборатории устраивают уже не только на дому, но и в совсем неожиданных местах. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что в вузе Львова накануне 1 сентября нашли нарколабораторию. В преступную группу входили заведующий лабораторией, совладелец кальян-бара и два его работника.

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