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Летний отдых для днепрян: людям предлагают базы отдыха, а на пляжах города – аншлаг

7 июня, 11:38

Места на турбазах области бронируют за месяц

Фото: Данил Павлов

Жители Днепропетровской области начали планировать свой летний отдых. Многие не имеют времени или возможности отправиться за границу или к морю, но смогут отлично провести время, не выезжая за пределы региона. "Сегодня" выяснили, где можно отдохнуть с комфортом и сколько это будет стоить.

На городских пляжах уже негде и яблоку упасть от количества загорающих, а турбазы на месяц вперед бронируют номера для посетителей. В Днепре, как и по области в целом, расположено множество разнообразных мест отдыха, главное преимущество которых — зеленые зоны и свежий воздух. Однако цены кусаются.

В ГОРОДЕ.

Одно из излюбленных мест отдыха горожан разместилось на берегу Набережной Победы. Аквапарк Happy Day занимает территорию в 16 тысяч квадратных метров. Здесь есть множество локаций для взрослых и детей: зоны водных развлечений и отдыха (на 2000 человек), джакузи, детский бассейн, кафе и столовая.

"Была в аквапарке в прошлом году, осталась приятно удивлена. Понравилось, что на территории много горок для развлечений, есть зоны для детей, много инструкторов и персонала. Есть разные бонусы для посещения студентами. Из минусов могу выделить кухню. К сожалению, с собой приносить еду нельзя, а цены на продукты на территории высокие и нет даже бесплатной воды", — рассказала "Сегодня" днепрянка Александра.

Полежать на зеленом газоне в компании уток и милых кроликов горожане могут в яхт-клубе "Сич". На территории комплекса есть биотуалет и кафе, где можно перекусить. Кроме того, здесь часто проводят различные концерты. Также в аренду можно брать яхты.

В ОБЛАСТИ.

В 35 километрах от Днепра, в поселке Орловщина, расположилась база отдыха "Золотой пляж". Комплекс находится в центре дубового леса на берегу реки Орель. Для посетителей оборудовали несколько зон отдыха: детскую с батутом и взрослую с пляжем и озером. Кроме того, желающие могут арендовать байдарки, лодки и велосипеды. Разместиться посетители могут в отеле или домике — в них есть своя кухня, душевая и туалет.

В Орловщине также находится база отдыха "Росинка" с аквапарком, сауной, рестораном и отелем.

"Бронировать номера нужно примерно за неделю. Также отдельно, без проживания, можно посещать аквапарк. На территории есть детская площадка с горками, качелями и батутом. Есть небольшой бассейн, в котором за детьми будет присматривать персонал", — рассказал администратор базы отдыха

СТОИМОСТЬ И УДОБСТВА.

Отдых в аквапарке Happy Day обойдется в 150-250 грн в сезон низкой активности, а во время большого наплыва людей — 170-350 грн (для детей ростом до 110 см вход бесплатный). А вот отдых в яхт-клубе "Сич" бесплатный. Заплатить посетителям придется только за обед в кафе.

Цены в загородных турбазах на порядок выше. Например, за 1000 гривен можно снять номер или домик на базе отдыха "Золотой пляж" в Орловщине: в стоимость входит двухместный домик и трехместный номер-люкс с горячей водой, санузлом и кухней.

В "Росинке" горожане могут остановиться в коттеджах — в них есть горячая вода и телевизор. В стоимость номера также входит мангал и настольный теннис. Цена двухместного номера стартует от 1250 грн в сутки.

Ранее "Сегодня" разузнала, какие необычные варианты отдыха предлагают одесской детворе этим летом. Также напомним, что при школах Запорожья на лето создадут 500 детских лагерей.

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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