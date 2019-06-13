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Любой желающий может стать пожарным в Днепре

13 июня, 13:56

К обучению привлекли не только украинских, но и польских инструкторов


Профессионально тушить пожары в Днепре учат добровольцев. Шестьдесят человек согласились стать бесплатными спасателями. В течение трех недель будут слушать лекции и практиковать навыки, рассказывает корреспондент "Сегодня".

На учебном полигоне пожарно-спасательной части опытные инструкторы дают наставления новичкам.

Игорь Матвей работает социальным инспектором. Уже 4 раза ему приходилось тушить пожары в родном селе. Теперь хочет делать это профессионально.

"Вижу, что могу быть полезным для своей громады, могу быть таким маленьким подразделением центрального отдела", – отметил Игорь. 

Добровольные пожарные бригады, которые работали бесплатно, начали создавать в пяти громадах Днепропетровщины. От каждой учатся по двенадцать мужчин. Сначала быстро надеть противогаз и форму удается не всем. Но в конце концов, добровольцы таки выполняют все нормативы. Одеваются за пол минуты, еще за десять секунд – разворачивают пожарные рукава. Одни условное возгорание тушат водой, другие – огнетушителями.

"Вчера мы говорили еще о том, что у нас есть шланг, который гасит огонь. На третий день обучения уже понимают, что у нас есть пожарный рукав, который транспортирует вещество, которое гасит очаг пожара", – отметил начальник учебного пункта ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Коренной. 

Через несколько недель обучения, "студенты" смогут гасить пожары на уровне с профессионалами. 

К обучению привлекли не только украинских, но и польских инструкторов. 

Напомним, в конце марта в Днепре вспыхнул масштабный пожар в одном из двухэтажных домов в центре города, в котором серьезные ожоги получил мужчина.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег Днепр, курсы, обучение, пожарные

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