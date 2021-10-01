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Людей спасло чудо. В Днепропетровской области бус разлетелся на части после ДТП (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 10:05
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Водитель фуры рассказал, что грузовой бус Volkswagen по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения
В Днепропетровской области грузовой бус разлетелся на части
В Днепропетровской области грузовой бус разлетелся на части / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе Кривой Рог – Днепр 1 октября случилось ДТП. Столкновение произошло в Днепропетровской области около 7:30 утра.

Об этом написал журналист Олег Ермолинский в своём Telegram–канале.

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Водитель маршрутки Volkswagen двигался со стороны Кривого Рога, а ему навстречу – грузовой Man с цистерной. Дальнобойщик, уходя от столкновения с Volkswagen вывернул руль влево, но избежать удара не удалось. В результате удара грузовой бус превратился в груду металлолома, его разорвало на части.

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Водитель Volkswagen отделался незначительной травмой головы и ушибами.

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В Киеве в ДТП погиб парень

На выезде с ул. Оноре де Бальзака на проспект Романа Шухевича Mini Cooper врезался в бордюрный камень, снес отбойник, а затем вылетел в кювет.

  • Автомобиль несколько раз перевернулся и в конце остановился в лесополосе.
  • Проезжающие водители, которые увидели ДТП, побежали на помощь, вытащили парня и перетащили к обочине дороги, чтобы вызвать скорую помощь.
  • Медики "скорой" констатировали смерть мужчины.

С начала 2021 года в Украине произошло 2579 аварий. В этих ДТП погибло 670 человек.

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Напомним, что под Киевом произошло тройное ДТП – микроавтобус протаранил патрульное авто, которое стояло на обочине. Травмы получили четыре человека, в их числе двое полицейских, которые как раз выходили из машины.

В поселке городского типа Козин возле Киева произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, а трое попали в больницу с травмами.

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