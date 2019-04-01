Лже-волонтеры давят на жалость и выманивают деньги: как не попасть на крючок мошенников

В 2018 на территории области было открыто 941 уголовное производство по статье о мошенничестве

Фото: Pixabay

Лже-волонтеры давят на жалость и выманивают деньги: как не попасть на крючок мошенников Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f5/d8b/5ca0f5d8b4e82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f5/d8b/5ca0f5d8b4e82.jpg 2019-04-01T06:20:00+03:00 Днепр В 2018 на территории области было открыто 941 уголовное производство по статье о мошенничестве

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который собирал деньги на лечение скончавшегося малыша. Воспользовавшись выписками о болезни крохи и данными, которые отыскал в открытом доступе, мошенник заменил номер карты мамы малыша на собственные реквизиты и присвоил около 500 тысяч грн, которые могли спасти жизнь мальчика. Мошенник продолжал использовать данные даже после того, как болезнь победила малыша и официальный сбор денег на лечение был закрыт.

В управлении Национальной полиции отмечают: такие случаи происходят редко, чаще всего копы ловят тех, кто обманывает людей через онлайн-доски объявлений, и благодаря махинациям с банковскими картами. Корреспондент "Сегодня" узнал, как не попасть на крючок мошенников.

По данным облуправления Нацполиции, в 2018-м на территории области было открыто 941 уголовное производство по статье о мошенничестве. За подобные преступления были задержаны 165 человек.

Между тем в полиции подчеркивают: случаев, когда мошенники просят деньги на лечение больных детей, сейчас стало меньше. Еще два года назад для горожан было привычной картиной увидеть перед входом в супермаркет "волонтера", который призывал неравнодушных днепрян пожертвовать деньги на лекарства и лечебные процедуры.

"Раньше на улице у нас было много шкатулок (для пожертвования. — Авт.), информация на которых не соответствовала действительности. Такой всплеск был года два назад. Сейчас благодаря полицейским, которые оперативно реагировали на заявления граждан, удалось приостановить эту деятельность. У нас была задержана женщина, которая работала по такой схеме", — рассказала корреспонденту "Сегодня" пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Более распространенными оказались махинации с банковскими картами и покупками через онлайн-доски объявлений. Одной из часто используемых мошенниками схем является товар с полной предоплатой. Когда доверчивый клиент оплачивает несуществующий товар до отправки, мошенник пропадает из поля зрения, не отвечает на телефонные звонки и сообщения.

По словам Анны Старчевской, "прививкой" от такого обмана может стать доставка товара с наложенным платежом. Так у покупателя будет возможность убедиться в качестве товара и отплатить его, уже получив на руки.

Однако и продавцы в сети не застрахованы от обмана. Все чаще в частных объявлениях онлайн можно встретить приписку, в которой продавец просит внести предоплату, равную доставке посылки в оба конца на тот случай, если покупатель не явится или откажется брать товар.

"Я продавала новые кроссовки, которые мне не подошли. По телефону позвонил мужчина и попросил выслать их курьерской службой, пообещав, в том случае, если не подойдет размер, оплатит обратную доставку. В итоге обувь примерили, но возвращать не спешили, и мне пришлось оплачивать доставку своей же обуви в оба конца", — рассказала нам жительница области Татьяна Величко.

Псевдобанкирам код не передавать

Мошенники не пренебрегают и старыми схемами. Любители легкой наживы звонят с номеров, похожих на телефоны финучреждения, и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, говорят, что карта клиента заблокирована. Чтобы ее разблокировать, якобы нужно назвать код, который прийдет в СМС.

"Ни в коем случае нельзя передавать СМС-код, который вам приходит от "сотрудников банка". Если же вы передали его, нужно максимально быстро заблокировать карту и сообщить об этом на линию 102", — подчеркивает пресс-секретарь ГУ НП области Анна Старчевская.

Юрист, партнер адвокатского объединения "Дефенсио" Андрей Ишханян поясняет: "По статье 190 УК Украины за "мошенничество" грозит штраф в 850 грн, общественные работы на срок до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет. Максимальная санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет".

Напомним, суд арестовал мошенника, который под видом волонтера Красного Креста украл почти миллион гривен, который собрали на лечение больного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее в НБУ сообщили, что доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта и составила 45,1% от общего числа денежных операций.

Кроме того, Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. гривен.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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