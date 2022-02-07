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Мама крепко спала. В Днепре 6-летний мальчик чуть не выпал из окна многоэтажки

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 08:00
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На место сразу же прибыли спасатели и увидели, что ребенок стоит на подоконнике в кухне
В Днепре ребенок едва не погиб. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре ребенок едва не погиб. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре 6-летний мальчик едва не выпал из квартиры на 6-м этаже. В это время его мама крепко спала в другой комнате.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает "Днепр оперативный".

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На линию ГСЧС поступило сообщение от полиции, что на улице Маршала Малиновского в одной из многоэтажек маленький ребенок находится на подоконнике окна в квартире на 6-м этаже и может в любой момент выпасть.

На место сразу же прибыли спасатели и увидели, что мальчик стоит на подоконнике в кухне и открывает и закрывает окно с периодичностью в 1 минуту.

Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы поднялись на 6-й этаж и попали в квартиру через балкон, а затем ребенка спустили с подоконника.

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Как выяснилось, мальчик был дома не один – его мама крепко спала в соседней комнате.

Сотрудники ГСЧС спасли ребенка. Фото: ГСЧС Украины

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В Черкассах ребенок чуть не выпал из окна. Мать была на интимной "работе" и вернулась под кайфом

В Черкассах 4-летний мальчик наклонился из окна и бросал игрушки, чтобы привлечь к себе внимание. Мать Зинаида Мостовая оставила малыша без присмотра, а вернулась домой под наркотиками.

Ребенка увидели прохожие и вызвали копов. Когда те попали в квартиру – малыш был один, грязный и голодный. В доме не было еды. Мать вернулась только спустя час.

"Я знаю точно, что я балкон закрывала. У меня есть подозрения, что он взобрался на подоконник. И открыл балкон. Для меня это шок, первый раз такая ситуация", – сказала Зинаида.

Ребенка временно забрала полиция. Соседи говорят: Зинаида снимает эту квартиру около полугода, живет тихо.

Журналисты "Сегодня" застали мать в службе по делам детей. 28-летняя Зинаида не скрывает – наркотики употребляет не первый год. А сына оставила одного, потому что пошла на работу. Она предоставляет интимные услуги.

"Я публикую в интернете объявления о предоставлении массажных услуг, о предоставлении интимных услуг и таким образом зарабатываю деньги. Мы встречаемся на нейтральной территории. Я не хожу к клиентам. Все по договоренности. Цены варьируются от 400 до 800 гривен", – заявила она.

Также Зинаида добавила, что зарабатывает таким образом, потому что четыре года назад семья выгнала ее из дома – за то, что набрала кредитов и вела аморальный образ жизни. Признает: о сыне заботится плохо. Однако мальчика, мол, любит и сделает все, чтобы его вернуть.

Ранее семья на учете у соцслужб не находилась. Поэтому молодой матери хотят помочь устроиться на работу и вылечиться от наркотической зависимости.

Ранее мы писали:

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