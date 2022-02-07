Мама крепко спала. В Днепре 6-летний мальчик чуть не выпал из окна многоэтажки

На место сразу же прибыли спасатели и увидели, что ребенок стоит на подоконнике в кухне

В Днепре ребенок едва не погиб. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре 6-летний мальчик едва не выпал из квартиры на 6-м этаже. В это время его мама крепко спала в другой комнате.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает "Днепр оперативный".

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На линию ГСЧС поступило сообщение от полиции, что на улице Маршала Малиновского в одной из многоэтажек маленький ребенок находится на подоконнике окна в квартире на 6-м этаже и может в любой момент выпасть.

На место сразу же прибыли спасатели и увидели, что мальчик стоит на подоконнике в кухне и открывает и закрывает окно с периодичностью в 1 минуту.

Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы поднялись на 6-й этаж и попали в квартиру через балкон, а затем ребенка спустили с подоконника.

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Как выяснилось, мальчик был дома не один – его мама крепко спала в соседней комнате.

Сотрудники ГСЧС спасли ребенка. Фото: ГСЧС Украины

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В Черкассах ребенок чуть не выпал из окна. Мать была на интимной "работе" и вернулась под кайфом

В Черкассах 4-летний мальчик наклонился из окна и бросал игрушки, чтобы привлечь к себе внимание. Мать Зинаида Мостовая оставила малыша без присмотра, а вернулась домой под наркотиками.

Ребенка увидели прохожие и вызвали копов. Когда те попали в квартиру – малыш был один, грязный и голодный. В доме не было еды. Мать вернулась только спустя час.