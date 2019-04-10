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Масштабное ДТП в Днепре: грузовик на скорости снес 11 автомобилей

Сегодня, 11:05

В результате аварии пострадала пожилая женщина

Масштабное ДТП в Днепре: грузовик на скорости снес 11 автомобилей Днепр В результате аварии пострадала пожилая женщина

В Днепре грузовик, у которого отказали тормоза, на большой скорости врезался в 11 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Авария произошла сегодня утром на проспекте Александра Поля в Центральном районе города. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля КрАЗ с прицепом не справился с управлением и врезался в 11 автомобилей, среди которых один автобус с сотрудниками продуктовой компании, а также микроавтобус, следующий рейсом "Покров-Никополь-Днепр".

"Произошло ДПТ при участии приблизительно 10 автомобилей. Есть пострадавшие. В данный момент это одна женщина пожилого возраста. По предварительной информации у водителя, вследствие технической неисправности, отказали тормоза", - рассказали корреспонденту "Сегодня" в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.

Пострадавшую женщину с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" доставили в городскую больницу. На месте работают следователи по ДТП. Движение на участке дороги затруднено.

Напомним, недавно в Днепре столкнулись такси "Славута" и Daewoo Lanos. Водитель такси с места ДТП сбежал.

Также мы сообщали, что в Днепре у фуры на ходу отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения, водитель стал маневрировать на дороге.

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Тег ДТП, Днепр, грузовик, столкновение, автомобили, пострадавшая

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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