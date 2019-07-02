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Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись сразу шесть автомобилей

2 июля, 18:27

Авария произошла по принципу цепной реакции

В Днепре произошло масштабное ДТП
В Днепре произошло масштабное ДТП. Фото: М. Журавель, Сегодня

В Днепре произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – на проспекте Хмельницкого столкнулись сразу шесть автомобилей. Об это корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как выяснилось, инцидент произошел в районе 12 Квартала. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать то, что водитель автомобиля Mitsubishi не выбрала безопасную скорость движения, и ее машина врезалась в другую.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось между автомобилями ЗАЗ, Lanos, Renault, ВАЗ 2114 и ВАЗ 21099. Водитель Mitsubishi не выбрала безопасную скорость. На нарушителя составили протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств", — рассказали нам в полиции.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

Напомним, недавно в Черниговской области в ДТП погиб патрульный полицейский роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции региона сержант полиции Игорь Чмырь. Незадолго до смерти полицейскому исполнилось 24 года.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег авария, ДТП, Днепр

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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