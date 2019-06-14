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Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись три грузовика и легковушка

14 июня, 17:02

В аварии пострадали два человека

Фото: Facebook
Фото: Facebook.

На Полтавском шоссе в Днепре произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – столкнулись три грузовика и легковушка, в аварии пострадали два человека. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Авария произошла 14 июня около 13:00. Как стало известно, на дороге столкнулись грузовик Volvo, кран-манипулятор DAF, цистерна МАN и легковушка Chevrolet.

Свидетели сообщили, что водитель Volvo, двигался по направлению к выезду из города, не выбрал безопасной дистанции, начал экстренное торможение и оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с МАN и Chevrolet, которые двигались в сторону Днепра.

"МАN, в свою очередь, снес едущий из города DAF. Однако водители грузовиков говорят, что их всех сбил легковой автомобиль Chevrolet. 36-летнего водителя легковушки и 42-летнего водителя DAF медики госпитализировали в городскую больницу №6. На месте аварии работает следователь по ДТП", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

На месте происшествия спасатели помогли пострадавшим выбраться из деформированных авто и смыли с проезжей части топливо. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, Днепр, грузовики

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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