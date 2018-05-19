Масштабное ДТП в Каменском: более 20 пострадавших
В Днепропетровской области пассажирский автобус врезался в грузовик
фото dp.dsns.gov.ua
фото dp.dsns.gov.ua
В городе Каменское Днепропетровской области рейсовый автобус врезался в грузик. В результате столкновения пострадали 22 человека. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Днепропетровской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием городского автобуса "Эталон", который следовал по маршруту № 10, и грузового автомобиля "ДАФ" с прицепом. По состоянию на 20:00, по информации предоставленной медицинскими работниками, в результате происшествия пострадали 22 пассажира, из них трое детей", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что 13 пострадавших доставили в Каменскую городскую больницу. По информации спасателей, 12 человек госпитализированы, 1 человек находится на амбулаторном лечении.
Напомним, 17 апреля в результате столкновения иномарки, маршрутного такси и автобуса в Кривом Роге погибли 10 человек.
Спустя месяц после злополучной аварии из реанимации в отделение политравмы перевели водителя маршрутки, которая стала участником ДТП. За месяц медики выписали всех пострадавших, кроме водителя "Спринтера". Врачи городской больницы сообщают, что мужчина идет на поправку.
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