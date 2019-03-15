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Массовое отравление детей в школе Днепра: занятия приостановлены

Сегодня, 17:54

С причинами отравления разбираются специалисты

Массовое отравление детей в школе Днепра: занятия приостановлены Днепр С причинами отравления разбираются специалисты

В Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей. Причины массового заболевания определяет специальная комиссия.

Учебное заведение, где произошел инцидент – средняя школа №112, расположена в спальном районе города. Здесь учатся около тысячи детей. И на протяжении суток в больницы попали 14 учеников из разных классов этой школы. Больше всего – младшеклассников. Еще около полусотни школьников лечатся дома. Симптомы – температура, головная боль, тошнота.

"Дети, госпитализированные вчера, были обследованы на ротавирус. Результат по данному обследованию негативный. В настоящий момент дети получают посиндромную терапию. Их состояние стабилизировалось", – рассказал главврач детской больницы №6 Виктор Слатвицкий.

Школьники признались, что чувствуют себя лучше, а тем временем в их учебном заведении продолжает работу комиссия – она проверяет пищеблок, берет образцы воды из кранов и кулеров, делает смывы с поверхностей, рук и одежды персонала. Кроме того, в помещении провели дезинфекцию и до получения результатов обучение приостановили.

"Мы начали служебное расследование для того, чтобы выяснить все-все обстоятельства, при которых это произошло. И, конечно, мы это выясним. Но мы ждем результатов лабораторных испытаний, которые покажут конкретно, что нам и как делать", – объяснил заместитель мэра Днепра Александр Шикуленко.

К учебе дети должны вернуться через 10 дней, а пока что все работники пищеблоков должны еще раз пройти медкомиссию.

"На сегодня отрабатывается пищевой путь передачи, не исключается водный путь передачи", – отметила Наталья Лебединская, заведующая подразделением Днепровского горотдела лабораторных исследований Минздрава.

По факту нарушения правил санитарных норм в школе полиция открыла уголовное производство. Родители школьников считают, что проблема именно в пищеблоке.

"Мне кажется, если это произошло вот так, пиково, в один день, мне кажется, это только еда", – заявил отец одного из школьников Михаил Яценко.

Между тем, окончательные выводы в Госпродпотребслужбе сделают на следующей неделе, когда будут иметь результаты всех анализов.

Напомним, в Запорожской области на карантине из-за гриппа остаются девять школ. Вынужденные каникулы продолжаются для учеников девяти школ и отдельных классов еще семи заведений.

Также мы писали о том, что с 25 февраля по 3 марта 2019 года в Украине от гриппа умерло четыре человека. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

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Тег школа, Днепр, отравление, школьники

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