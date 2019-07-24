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Массовое отравление в Днепре: заказанная в обед пища уложила на больничные койки 17 человек

24 июля, 08:32

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий

В течение 20-23 июля по лечебных заведений Днепра с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 17 сотрудников одного из предприятий, которые употребляли пищу, которая предоставляла ФЛП. Об этом сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"В течение 20-23 июля по лечебных заведений г. Днепр с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 17 работников ООО "Миропласт", которые употребляли пищу, которая предоставляла ФЛП "Синявская Н.В.". Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, в больницу Дубно (Ровенская обл.) с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 10 человек, в том числе трое детей, после посещения заведения общепита на фестивале "Тарас Бульба". 

Кроме того, в Ровенской области с отравлением после свадьбы в больнице остаются 14 человек, из которых один ребенок. 

Напомним, после празднования свадьбы в одном из кафе города Мизоч в Ровенской области отравились 64 человека, в том числе и 14 детей. 

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.


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Тег Днепр, отравление, обед, кишечная инфекция

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