"Мастер маскировки" ограбил магазин в Днепропетровской области
Горе-грабитель нарисовал усы, нацепил искусственную бороду и очки, чтобы его не узнали
В Першотравенске Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить магазин. Горе-грабитель нарисовал усы, нацепил искусственную бороду и очки, чтобы его не узнали. После чего зашел в магазин, дождался, пока кассир отвлечется, и похитил из кассового аппарата деньги.
Мастер маскировки пытался скрыться, однако его задержали правоохранители и доставили в отделение полиции. Как выяснилось, 37-летний грабитель был ранее судим.
"По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 УК Украины ("Грабеж"). Грабителю грозит до восьми лет лишения свободы", — отметили в центре коммуникации ГУ НП области.
Ранее в Днепропетровской области задержали дерзкого грабителя. Преступника до приезда полиции задержали родственники женщины.
Также недавно в Днепре двое мужчин напали на гражданина, избили его и ограбили.
Тем временем, во Львове полицейские задержали серийного грабителя. За месяц 21-летний юноша совершил 19 краж.
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