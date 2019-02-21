"Мастер маскировки" ограбил магазин в Днепропетровской области

Горе-грабитель нарисовал усы, нацепил искусственную бороду и очки, чтобы его не узнали

Фото: Pixabay

"Мастер маскировки" ограбил магазин в Днепропетровской области Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f00/c95/5c6f00c950709.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f00/c95/5c6f00c950709.jpg 2019-02-21T21:59:00+02:00 Днепр Горе-грабитель нарисовал усы, нацепил искусственную бороду и очки, чтобы его не узнали

В Першотравенске Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить магазин. Горе-грабитель нарисовал усы, нацепил искусственную бороду и очки, чтобы его не узнали. После чего зашел в магазин, дождался, пока кассир отвлечется, и похитил из кассового аппарата деньги.

Мастер маскировки пытался скрыться, однако его задержали правоохранители и доставили в отделение полиции. Как выяснилось, 37-летний грабитель был ранее судим.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 УК Украины ("Грабеж"). Грабителю грозит до восьми лет лишения свободы", — отметили в центре коммуникации ГУ НП области.

Ранее в Днепропетровской области задержали дерзкого грабителя. Преступника до приезда полиции задержали родственники женщины.

Также недавно в Днепре двое мужчин напали на гражданина, избили его и ограбили.

Тем временем, во Львове полицейские задержали серийного грабителя. За месяц 21-летний юноша совершил 19 краж.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.