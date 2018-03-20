Майор требовал у солдат взятку бензопилами и бензокосами

Сегодня, 18:56

Военный за возможность увольнения в запас в первую очередь и положительную характеристику требовал от солдат срочной службы "необычную" взятку

Фото: facebook.com/lysenko.andrii
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

В Днепропетровской области начальник комендатуры военной части требовал от солдат перед увольнением домой взятки в виде бензоинструмента с фиксированной ценой. Об этом в Facebook сообщил спикер СБУ Андрей Лысенко.

Об этом узнали представители военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона совместно с сотрудниками отдела специальной полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. В результате было заведено уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды.

Досудебным расследованием установлено, что майор за возможность увольнения в запас в первую очередь – в начале апреля 2018 – и предоставление положительной характеристики требовал от солдат срочной службы "необычную" взятку – бензопилу стоимостью не менее 4100 гривен и бензокосу, стоимость которой составляет не менее 8000 гривен.

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Фото: facebook.com/lysenko.andrii

При этом, в случае отказа предоставить ему указанное имущество, военный чиновник угрожал прислать отрицательные характеристики по месту жительства, учебы и работы, с которыми солдаты, освобожденные уже в последнюю очередь, в конце апреля текущего года, не смогут быть приняты на работу в правоохранительные органы.

"20 марта непосредственно во время передачи "хозяйственному" начальнику комендатуры взятки в виде бензопилы стоимостью 4100 гривен, он был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины", – сообщает Лысенко.

Сейчас военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона проводятся первоочередные следственные действия, продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Накануне в Одессе депутата и прокурора обвиняют в крупной взятке.

Также сообщалось, что в Киеве директор коммунального предприятия требовал от бизнесмена 160 тысяч гривен.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" полиция задержала двух таможенников на взятке.
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"Сегодня"

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