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Мечтал стать боксером и всех защищать: что говорят об убитом мальчике в Покрове

11 июня 2021 13:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные жители говорят, что мать появлялась в школе пьяной и била мальчика, но у соцслужб ранее к ней вопросов не было

Восьмилетний Ибрагим Оглы, которого нашли мертвым в городе Покров Днепропетровской области, хотел стать боксером, чтобы защищать слабых. Мальчик был общительным, но никогда не рассказывал о своей семье.

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Об этом сообщает ТСН.

Работница школы, в которой учился Ибрагим, Анастасия рассказала, что он жил не с родным отцом, а с сожителем матери. Но ее сожитель – не тот мужчина, которого подозревают в убийстве.

"Это был очень веселый и добрый мальчик. Рассказывал, что мечтает заниматься боксом. Хотел стать сильным, чтобы защищать слабых", – сказала Анастасия.

По ее словам, иногда мать мальчика приходила в школу, но всегда была пьяная. Соседи видели, как мать кричала на Ибрагима и била его.

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В полиции СМИ отметили, что мать могут привлечь к ответственности, но пока официальных комментариев нет.

Со стороны социальных служб к семье вопросов не было.

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"Мама на контакт со школой шла. Школа приходила к ней домой, они общались. Мальчик учился в специализированном классе", – сообщил мэр Покрова Александр Шаповал.

Прощание с Ибрагимом Оглы пройдет в пятницу, 11 июня. Всех желающих отвезут на автобусах на кладбище, в 14:00 начнут отпевать ребенка.

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика. Это один из ухажеров его матери. 33-летний мужчина задушил ребенка и спрятал тело в канализационном коллекторе.

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На такой поступок подозреваемый решился после ссоры с возлюбленной – она якобы отказала ему в близости.

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