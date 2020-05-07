Медикам Днепропетровской области помогают экспресс-тесты Фонда Рината Ахметова

Еще 18 тысяч экспресс-тестов для выявления инфекции коронавирусаполучили медучреждения в пяти городах Украины. Это дополнительно обеспечит медиков и поможет предотвратить распространение коронавируса. Тысячу тестов уже распаковали в больницах Днепропетровской области. "Сегодня" узнавали, как медики собираются распорядиться помощью.

Тысячу экспресс-тестов в сутки проводят в Кривом Роге. Кроме пациентов с подозрением на COVID-19, проверяют медиков, полицейских, работников коммунальных и социальных служб. Тесты больницам предоставил Фонд Рината Ахметова, совместно с Группой Метинвест.

"Очень быстро можно определить – есть болезнь или нет болезни. Вообще, эти тесты уникальны. Они определяют иммуноглобулины G, то есть тот иммуноглобулин, который наиболее достоверно показывает наличие этой болезни", – объясняет главный врач криворожской больницы № 7 Петр Стародубский.

Чтобы активное тестирование продолжалось и дальше, в Кривой Рог доставили еще 3 400 экспресс-тестов.

"Тесты расходятся быстро. Есть запрос от медиков, поэтому мы стараемся, по мере своих возможностей, обеспечивать дополнительными средствами для определения зараженных коронавирусом. Действуя сообща, слаженно, бизнес, власть, общественность обязательно справятся с этим", – уверен Генеральный директор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Группы Метинвест Дмитрий Шевчик.

"Скажу откровенно. Помощь ощущается, и любой медицинский работник это скажет. От себя хочу лично сказать: то, что делается Фондом, это очень серьезная поддержка и помощь", – говорит директор департамента здравоохранения Кривого Рога Константин Мурашко.

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Более двух тысяч экспресс-тестов получили и в Каменском.

"Было принято решение – все уровни медицины обеспечить экспресс-тестами для определения COVID-19. Сейчас состоялось вручение центру семейной медицины" – говорит генеральный директор Днепровского коксохимического завода Группы Метинвест Евгений Дидусь.

В первую очередь в Каменском протестируют семейных врачей и медицинских сестер, работающих в центре. Это почти 250 человек.

"Благодаря этим тестам мы будем контролировать состояние здоровья медработников. Нам оказывают помощь промышленные предприятия, это Фонд Рината Ахметова. Кроме них, пока никто не откликнулся", – говорит главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 Сергей Задоя.

Всего Фонд Рината Ахметова передал Министерству здравоохранения 300 тыс. экспресс-тестов.

"Экспресс-тесты – это очень важный элемент системы борьбы с коронавирусом, потому что именно здесь происходит первичная селекция людей с симптомами. Всего на борьбу с коронавирусом Ринат Ахметов, по личному решению, направил 300 млн гривен, объединив при этом усилия Фонда, бизнеса SCM и футбольного клуба "Шахтер" – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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Кроме этого, государственные больницы страны получили современное медицинское оборудование для лечения осложнений от коронавируса, а также – средства индивидуальной защиты медиков.

"Сегодня" также рассказывали о том, как экспресс-тесты Фонда Рината Ахметова помогают медикам Мариуполя.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Украине появился видеопроект о работе аппаратов искусственной вентиляции легких,которые, в частности, в рамках масштабной помощи украинской медицине в борьбе с коронавирусом закупает и передает государственным больницам Фонд Рината Ахметова.

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