Медикам Першотравенска помогают бороться с коронавирусом аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Першотравенская больница Днепропетровской области ежедневно принимает, в среднем, по десять пациентов с COVID-19. Это больные в тяжелом состоянии. Течение болезни настолько непредсказуемо, что даже интубация легких не спасает от остановки сердца.

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Сейчас в больнице – около сотни пациентов с подозрением на коронавирус. "Сегодня" узнавали, к чему готовятся анестезиологи.

"Больным практически на глазах становится хуже", – рассказывают корреспондентам в больнице.

Так действует мягкий убийца. Внезапность течения COVID-19 до сих пор пугает специалистов.

"Вот он с тобой разговаривает, общается. И буквально на глазах человек начинает задыхаться, становится неадекватным, и мы вынуждены его переводить на искусственную вентиляцию легких",- рассказывает заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Ирина Чащина.

Спасти человека в таком состоянии удается не всегда. С начала пандемии в Першотравенской больнице умерли 11 зараженных коронавирусом.

"Это, в основном, больные, у которых были осложнения. Двое онкобольных, одна больная умерла на фоне инфаркта миокарда", – говорит заведующая. Анестезиолог Ирина Чащина работает в этой больнице 18 лет.

Видео: Сегодня

Практиковать начала еще студенткой. Говорит: такого тяжелого времени, как при эпидемии COVID-19, за время ее работы не было.

"Была эпидемии пневмоний, вирусного гриппа в 2009 и 2010 годах. Тогда больные были тяжелые, но более предсказуемые", – объясняет Ирина Чащина.

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Одышка может быть не только у пациентов. Часто не хватает кислорода и медикам.

"Очень быстро комбинезон мокрый становится, потому что не пропускает воздух, не пропускает влагу", – рассказывает заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

Задача усложняется еще и из-за старых аппаратов ИВЛ.

"Они со старыми режимами. Все аппараты уже, как говорится, положено списывать", – объясняет медик.

В больнице появились новые аппараты – от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК. Медики могут работать со многими режимами подачи кислорода.

"Помощь Фонда Рината Ахметова неоценима. Когда ты в современных режимах ИВЛ вентилируешь больного, то шанс у него на выживание гораздо больше, чем шансы на выживание у пациента при применении аппаратов, которым по двадцать лет", – говорит заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Ирина Чащина.

Першотравенская больница получила три аппарата искусственной вентиляции легких.

"Нужно, чтобы больше было таких людей и таких фондов, которые бы заботились о медицине. Это польза для наших жителей, для наших шахтеров, для наших пенсионеров, для наших детей. Мы очень благодарны за то, что есть такой Фонд, который всегда рядом", – говорит директор Першотравенской городской больницы Тамара Турчак.

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"Медики Днепропетровской области на сегодня получили от Фонда Рината Ахметова 33 единицы нового оборудования. Всего в государственные больницы 12 регионов Фонд передал уже более 150 аппаратов ИВЛ", – отмечает директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

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Это реанимационное оборудование – одно из самых современных в мире. И теперь опорная больница Першотравенска работает эффективнее, что позволит спасти жизни сотен людей.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Приморска Запорожской области.

Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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